Jelentős forgalomkorlátozások lesznek a hétvégén Trencsénben

Péntektől vasárnapig komoly közlekedési korlátozásokra kell számítani Trencsénben az Európa Kulturális Fővárosa megnyitó ünnepségéhez kapcsolódó rendezvények miatt. A lezárások február 13-ától 15-éig tartanak, és a városon belüli mindennapi közlekedést is érintik. A város szóvivője szerint különösen szombaton érdemes megfontolni a személygépkocsi használatát.

Pénteken 18 órától vasárnap 16 óráig lezárják a Palacký utcát a parkolóháztól a városi rendőrség felé eső parkoló végéig, ugyanakkor a parkolóház továbbra is nyitva marad.

A legnagyobb forgalomkorlátozások szombaton lesznek.

Reggel 8 és 12 óra között lezárják a Szent Anna tér környékét, Horný Šianec egy részét, a Május 1. utcát és a Nešpor utcát. Ugyanezen a napon 8 órától éjfélig zárva lesz a Palacký utca Rozmaring és Tűzoltó utca közötti szakasza, valamint a Béke tér. A Matúš utcába 12 és 17 óra között nem lehet behajtani.

A rendezvények miatt több parkolóban is korlátozzák a megállást.

Szombaton a fő gyűjtőparkoló az ipari parkban működik majd, ahonnan ingyenes, P jelzésű ingajárat szállítja az utasokat a belvárosba, a Tűzoltó utcai megállóig, húszperces időközönként.

Délután 14 óra után egy második parkoló is megnyílik a Expo Center Trencsén területén. Ekkortól az ingajáratok az ipari park, az autóbusz-állomás és a vásárterület között közlekednek, 15 perces időközönként.

A városvezetés azt javasolja az autóval érkezőknek, hogy az autópályáról a trencséni lehajtónál térjenek le, és használják az ipari park ingyenes gyűjtőparkolóját, amely szombaton 8 és 24 óra között áll rendelkezésre.

