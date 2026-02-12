Home Ajánló A Jó napot Pátria! pénteki adásának kínálata
A Jó napot Pátria! pénteki adásának kínálata

Pénteken reggel érdemes a képernyők elé ülni: február 13-án 8.06-kor a Jó napot, Pátria! jelentkezik új adással az STV2 műsorán.

A magazin első részében a szlovákiai magyar iskolahálózat jövőjéről, az iskolai szegregáció felszámolására irányuló tervekről, valamint ezeknek a magániskolákra gyakorolt hatásáról lesz szó. A műsor foglalkozik az autópálya-hálózat hiányosságaival, az R2-es gömöri szakasza építésének aktuális helyzetével, valamint az Alacsony-Tátra egyik legismertebb síközpontjával is.

A nézők portréfilmet láthatnak továbbá Bari Jenőről, a Roma Spirit 2025-ös díjazottjáról. A műsort Rácz Vince vezeti.

A „Jó napot, Pátria!” ezúttal is közéleti, gazdasági és társadalmi kérdésekkel várja a felvidéki magyar közönséget.

Adás: február 13-án reggel 8.06-kor.

