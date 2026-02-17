Home Egyéb Éremcsaták és hokirangadók
Egyéb

Éremcsaták és hokirangadók

Mozgalmas nap vár ránk a 2026-os téli olimpián

HE
HE
Illusztráció (Fotó: AI/Felvidék.ma)

A 2026-os téli olimpia február 17-i, keddi versenynapja igazi csemegét kínál a téli sportok kedvelőinek: több sportágban is érmek sorsa dől el, miközben a férfi jégkorongtornán már a negyeddöntőbe jutás a tét.

A délelőtt az északi összetett egyéni versenyével indul.

A férfiak a nagysáncon kezdik a küzdelmet síugrásban, majd 13.45-től a 10 kilométeres sífutás dönt az érmekről. Szintén 10 órakor rajtol a program, amely később a snowboardosokkal folytatódik: 13 órától a női slopestyle döntőben avatnak olimpiai bajnokot.

A biatlonpályán 14.30-tól a férfi 4×7,5 kilométeres váltó mezőnye feszül egymásnak, ahol a lövészet és a taktika egyaránt kulcsszerepet kap. A gyorskorcsolyázóknál a csapatüldözéses versenyek zárják le a nap egyik legizgalmasabb blokkját: délután a férfi és női elődöntőket rendezik, később pedig B- és A-döntőkben dől el az éremkérdés.

Az esti programban a férfi kettesbob harmadik és negyedik futamára kerül sor, így ebben a számban is bajnokot avatnak.

A nap zárásaként a szabadstílusú síelők férfi Big Air döntője ígér látványos ugrásokat és nagy pontszámokat.

A jégcsarnokokban eközben komoly tétért zajlanak a mérkőzések: a férfi jégkorongtorna rájátszásában Svájc–Olaszország és Németország–Franciaország párosításokkal indul a nap, délután Csehország Dániával, este pedig Svédország Lettországgal csap össze a negyeddöntőbe jutásért.

A curlingesek egész nap jégen lesznek az alapszakasz-mérkőzéseken, míg a műkorcsolyázóknál este a női rövidprogram következik.

Február 17-e tehát igazi olimpiai csemege: csapatversenyek, technikai sportágak és látványos extrém számok váltják egymást – a milánói és cortinai helyszíneken ismét bebizonyosodik, miért a téli olimpia a tél legnagyobb sportünnepe.

2026-os téli olimpia – 2026. február 17-i, keddi részletes program

🥇 ÉREMÁTADÓ SZÁMOK

10.00 – Északi összetett (férfiak)

  • Egyéni verseny, nagysánc

    • 10.00 Síugrás (nagysánc)

    • 13.45 10 km sífutás

13.00 – Snowboard

  • Női slopestyle – döntő

14.30 – Biatlon

  • Férfi 4×7,5 km-es váltó

16.22 – Gyorskorcsolya

  • 16.22/16.28 Férfi csapatüldözés – B-döntő és A-döntő

  • 16.41/16.47 Női csapatüldözés – B-döntő és A-döntő

19.00 – Bob

  • Férfi kettesbob – 3. futam (19.00)

  • Férfi kettesbob – 4. futam (21.05)

19.30 – Szabadstílusú sí

  • Férfi Big Air – döntő

🏒 TOVÁBBI VERSENYEK

9.05 – Curling

  • Férfi alapszakasz-mérkőzések (9.05 és 19.05)

  • Női alapszakasz-mérkőzések (14.05)

10.45 – Szabadstílusú sí

  • 10.45/11.30 Női ugrás – selejtező

  • 13.30/14.15 Férfi ugrás – selejtező

12.10 – Férfi jégkorong
Rájátszás a negyeddöntőbe jutásért:

  • 12.10 Svájc – Olaszország

  • 12.10 Németország – Franciaország

  • 16.40 Csehország – Dánia

  • 21.10 Svédország – Lettország

14.30 – Gyorskorcsolya

  • 14.30/14.52 Férfi és női csapatüldözés – elődöntők

18.45 – Műkorcsolya

  • Női rövidprogram

tasr/HE, Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A magyar színekben induló Moon Wonjun továbbjutott az...

Érmes ambíciókkal készül a folytatásra a magyar műkorcsolyapáros

Csapattársa szerint Szoboszlai jelenleg a világ egyik legjobb...

A szeretet és az irgalom napja – megemlékezés...

Kós Hubert a világ második legjobb férfi úszója...

Háromgólos vereséggel kezdte a tavaszt a DAC a...

Megkezdődött a XXV. téli olimpia Milánóban

Peter Pellegrini részt vesz a téli olimpiai játékok...

Ezüstérmes a magyar női válogatott: ötméteresekkel maradtunk alul...

Döntős a magyar válogatott – ötméteresekkel legyőztük Görögországot...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma