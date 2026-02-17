Éremcsaták és hokirangadók

A 2026-os téli olimpia február 17-i, keddi versenynapja igazi csemegét kínál a téli sportok kedvelőinek: több sportágban is érmek sorsa dől el, miközben a férfi jégkorongtornán már a negyeddöntőbe jutás a tét.
A délelőtt az északi összetett egyéni versenyével indul.
A férfiak a nagysáncon kezdik a küzdelmet síugrásban, majd 13.45-től a 10 kilométeres sífutás dönt az érmekről. Szintén 10 órakor rajtol a program, amely később a snowboardosokkal folytatódik: 13 órától a női slopestyle döntőben avatnak olimpiai bajnokot.
A biatlonpályán 14.30-tól a férfi 4×7,5 kilométeres váltó mezőnye feszül egymásnak, ahol a lövészet és a taktika egyaránt kulcsszerepet kap. A gyorskorcsolyázóknál a csapatüldözéses versenyek zárják le a nap egyik legizgalmasabb blokkját: délután a férfi és női elődöntőket rendezik, később pedig B- és A-döntőkben dől el az éremkérdés.
Az esti programban a férfi kettesbob harmadik és negyedik futamára kerül sor, így ebben a számban is bajnokot avatnak.
A nap zárásaként a szabadstílusú síelők férfi Big Air döntője ígér látványos ugrásokat és nagy pontszámokat.
A jégcsarnokokban eközben komoly tétért zajlanak a mérkőzések: a férfi jégkorongtorna rájátszásában Svájc–Olaszország és Németország–Franciaország párosításokkal indul a nap, délután Csehország Dániával, este pedig Svédország Lettországgal csap össze a negyeddöntőbe jutásért.
A curlingesek egész nap jégen lesznek az alapszakasz-mérkőzéseken, míg a műkorcsolyázóknál este a női rövidprogram következik.
Február 17-e tehát igazi olimpiai csemege: csapatversenyek, technikai sportágak és látványos extrém számok váltják egymást – a milánói és cortinai helyszíneken ismét bebizonyosodik, miért a téli olimpia a tél legnagyobb sportünnepe.
2026-os téli olimpia – 2026. február 17-i, keddi részletes program
🥇 ÉREMÁTADÓ SZÁMOK
10.00 – Északi összetett (férfiak)
Egyéni verseny, nagysánc
10.00 Síugrás (nagysánc)
13.45 10 km sífutás
13.00 – Snowboard
Női slopestyle – döntő
14.30 – Biatlon
Férfi 4×7,5 km-es váltó
16.22 – Gyorskorcsolya
16.22/16.28 Férfi csapatüldözés – B-döntő és A-döntő
16.41/16.47 Női csapatüldözés – B-döntő és A-döntő
19.00 – Bob
Férfi kettesbob – 3. futam (19.00)
Férfi kettesbob – 4. futam (21.05)
19.30 – Szabadstílusú sí
Férfi Big Air – döntő
🏒 TOVÁBBI VERSENYEK
9.05 – Curling
Férfi alapszakasz-mérkőzések (9.05 és 19.05)
Női alapszakasz-mérkőzések (14.05)
10.45 – Szabadstílusú sí
10.45/11.30 Női ugrás – selejtező
-
12.10 – Férfi jégkorong
Rájátszás a negyeddöntőbe jutásért:
12.10 Svájc – Olaszország
12.10 Németország – Franciaország
16.40 Csehország – Dánia
21.10 Svédország – Lettország
14.30 – Gyorskorcsolya
14.30/14.52 Férfi és női csapatüldözés – elődöntők
18.45 – Műkorcsolya
Női rövidprogram
