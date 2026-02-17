Éremcsaták és hokirangadók

A 2026-os téli olimpia február 17-i, keddi versenynapja igazi csemegét kínál a téli sportok kedvelőinek: több sportágban is érmek sorsa dől el, miközben a férfi jégkorongtornán már a negyeddöntőbe jutás a tét.

A délelőtt az északi összetett egyéni versenyével indul.

A férfiak a nagysáncon kezdik a küzdelmet síugrásban, majd 13.45-től a 10 kilométeres sífutás dönt az érmekről. Szintén 10 órakor rajtol a program, amely később a snowboardosokkal folytatódik: 13 órától a női slopestyle döntőben avatnak olimpiai bajnokot.

A biatlonpályán 14.30-tól a férfi 4×7,5 kilométeres váltó mezőnye feszül egymásnak, ahol a lövészet és a taktika egyaránt kulcsszerepet kap. A gyorskorcsolyázóknál a csapatüldözéses versenyek zárják le a nap egyik legizgalmasabb blokkját: délután a férfi és női elődöntőket rendezik, később pedig B- és A-döntőkben dől el az éremkérdés.

Az esti programban a férfi kettesbob harmadik és negyedik futamára kerül sor, így ebben a számban is bajnokot avatnak.

A nap zárásaként a szabadstílusú síelők férfi Big Air döntője ígér látványos ugrásokat és nagy pontszámokat.

A jégcsarnokokban eközben komoly tétért zajlanak a mérkőzések: a férfi jégkorongtorna rájátszásában Svájc–Olaszország és Németország–Franciaország párosításokkal indul a nap, délután Csehország Dániával, este pedig Svédország Lettországgal csap össze a negyeddöntőbe jutásért.

A curlingesek egész nap jégen lesznek az alapszakasz-mérkőzéseken, míg a műkorcsolyázóknál este a női rövidprogram következik.

Február 17-e tehát igazi olimpiai csemege: csapatversenyek, technikai sportágak és látványos extrém számok váltják egymást – a milánói és cortinai helyszíneken ismét bebizonyosodik, miért a téli olimpia a tél legnagyobb sportünnepe.

2026-os téli olimpia – 2026. február 17-i, keddi részletes program

🥇 ÉREMÁTADÓ SZÁMOK

10.00 – Északi összetett (férfiak)

Egyéni verseny, nagysánc 10.00 Síugrás (nagysánc) 13.45 10 km sífutás



13.00 – Snowboard

Női slopestyle – döntő

14.30 – Biatlon

Férfi 4×7,5 km-es váltó

16.22 – Gyorskorcsolya

16.22/16.28 Férfi csapatüldözés – B-döntő és A-döntő

16.41/16.47 Női csapatüldözés – B-döntő és A-döntő

19.00 – Bob

Férfi kettesbob – 3. futam (19.00)

Férfi kettesbob – 4. futam (21.05)

19.30 – Szabadstílusú sí

Férfi Big Air – döntő

🏒 TOVÁBBI VERSENYEK

9.05 – Curling

Férfi alapszakasz-mérkőzések (9.05 és 19.05)

Női alapszakasz-mérkőzések (14.05)

10.45 – Szabadstílusú sí

10.45/11.30 Női ugrás – selejtező

13.30/14.15 Férfi ugrás – selejtező

12.10 – Férfi jégkorong

Rájátszás a negyeddöntőbe jutásért:

12.10 Svájc – Olaszország

12.10 Németország – Franciaország

16.40 Csehország – Dánia

21.10 Svédország – Lettország

14.30 – Gyorskorcsolya

14.30/14.52 Férfi és női csapatüldözés – elődöntők

18.45 – Műkorcsolya

Női rövidprogram

