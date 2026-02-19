Továbbra is Franciaország a világ legkedveltebb turisztikai célpontja

Franciaország 102 millió külföldi látogatót fogadott tavaly, szemben a 2024-es 100 millióval, ami 77,5 milliárd eurós bevételt eredményezett – jelentette be a turisztikai minisztérium csütörtökön.

A tárca közleménye szerint Franciaország továbbra is „a világ leglátogatottabb országa”, de a különbség évről évre csökken Spanyolországgal szemben, amely 2025-ben 97 millió külföldi látogatót és 135 milliárd eurós idegenforgalmi bevételt könyvelt el. Az Atout France, a francia turizmust külföldön népszerűsítő ügynökség ugyanakkor vitatja a spanyol számításokat, és úgy véli, hogy a szomszédos országban a külföldi vendégektől származó bevételek körülbelül 105 milliárd euróra rúgnak.

Franciaországban az idegenforgalomból származó bevételek egy év alatt 9 százalékkal nőttek, és 77,5 milliárd euróval „rekordszintet” értek el. A minisztérium üdvözölte a számot, hozzátéve, hogy ezen a téren a különbség Spanyolországhoz viszonyítva „stabilizálódik”.

A francia és külföldi turistákat egybevéve a turisztikai fogyasztás tavaly 222 milliárd euróra nőtt, amelyben a németek álltak az élen (+9 százalék), őket követték az olaszok, spanyolok, belgák és hollandok (+5 százalék). Bár a franciák számára is hazájuk maradt az első számú turisztikai célpont, 5 százalékkal csökkent a franciák által foglalt vendégéjszakák száma, míg a külföldi utazásoké 4 százalékkal nőtt. A franciák elsősorban a Földközi-tenger partján fekvő országokat keresik fel.

A minisztérium szerint 2026-ra „bátorítók a kilátások”, a légitársasági foglalások jelentősen nőttek az első negyedévre 2025-höz képest, különösen Mexikó (+19 százalék), Kína (+17 százalék) és Kanada (+7 százalék) irányába. Európából is egyre több spanyol választja Franciaországot utazása céljául az év elején, a tavalyi év azonos időszakához képest 8 százalékos a növekedés a foglalásokban.

A síközpontokban a 2025-2026-os szezon „jó eredményeket” ígér a kormány szerint, a foglalások alapján enyhe növekedést mutatnak a kihasználtsági arányok.

MTI/Felvidék.ma