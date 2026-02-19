Családi nap Érsekkétyen

A H-H Lovasudvar és Népfőiskola tartalmas és hangulatos eseményt kínált a helyiek és környékbeliek számára. A programot zenés, lovas és gyalogos harci bemutatók színesítették.

A kétyi lovasudvar négy éve működik Hajdú-Halom Júlia vezetésével. Gyermekkora óta fontos szerepet töltött be életében az állatok és a természet szeretete. A bábolnai lovas középiskola diákja volt, valamint több tanfolyamot is elvégzett. Mára okleveles oktató és több éves gyakorlattal is rendelkezik.

Magyarországon született és nőtt fel, majd a párja jóvoltából költözött a Lévai járásba.

Megvalósítandó céljai közé tartozott, hogy egyszer majd egy saját lovardát vezethessen, ahova örömmel járnak tanulni kicsik és nagyok egyaránt. Férje családi öröksége segítette őket, felújították a régi birtokot. A gondos átalakítások után egy jól működő, összetartó családi vállalkozás bontakozott ki.

A családi napot Juli köszöntője nyitotta meg, majd az Érsekkétyi Pacsirta Éneklőcsoport műsora következett. Három dalt adtak elő gitárkísérettel a hitről, az anyanyelv szeretetéről és a hazához való kötődésről. Borosházi Alexa Minden, ami ló című előadásában a ló és az ember közötti kapcsolat fontosságáról hallhattak a jelenlévők. A szakértő kiemelte, hogy a ló feladata „lónak lenni”, az embernek pedig meg kell tanulnia lóként gondolkodni, hogy valódi, bizalmon alapuló kapcsolat alakulhasson ki.

Végül a Felföldi Dalia Iskola látványos harci bemutatója következett. A szervezetnek Felvidék-szerte működnek csapatai, köztük Érsekkétyen is. A Lovasudvar és a kétyi Daliák között szoros szakmai és baráti kapcsolat alakult ki, amely nemcsak a közös rendezvényekben mutatkozik meg. Mindkét fél elkötelezett abban, hogy a lovas életet és a harcművészeti képzést összehangolva még színesebb lehetőségeket kínáljanak minden korosztály számára.

„Az együttműködés nagyon jól alakul. Bohák Józseffel, a kétyi Daliák vezetővel már régóta baráti kapcsolatot ápolunk, ami nagyban segíti a közös munkát. Szeretnénk, ha az edzések a jövőben teljes egészében nálunk zajlanának. Emellett a lovasíjászatot is egyre inkább előtérbe helyezzük. Célunk, hogy a lovainkat is felkészítsük erre, így a tanulók biztonságosan gyakorolhatják majd ezt az izgalmas szakágat. Bízunk benne, hogy a sokszínű programkínálat még több érdeklődőt és gyermeket vonz majd hozzánk” – mondja Juli.

„Jó úton járunk a céljaink megvalósításához. Eddig a táborokban tartottunk harci foglalkozást a gyerekeknek, most igyekszünk a lovasíjászatot fejleszteni, valamint a lovak körüli munkálatokban is szívesen segítünk. Családias, fiatalos, lendületes közösségről van szó, amelyhez szerintünk érdemes csatlakozni” – nyilatkozta Bohák József.

Az előadások után mindenki számára lehetőség nyílt a lovaglásra, valamint az íjászatot is ki lehetett próbálni. A napot a közös bográcsozás és a kötetlen beszélgetések tették teljessé, miközben a vendégek székelykáposztát, forralt bort és meleg teát fogyaszthattak.

A H-H Lovasudvar és Népfőiskola tagjai szeretnének minél több versenyen részt venni a jövőben, valamint a mostanihoz hasonló rendezvényeket is rendszeresen megszervezni. Kiemelt céljuk a lovaglópálya talajának fejlesztése, hogy az minden évszakban biztonságosan használható legyen, s ezáltal még több lehetőség nyíljon a lovaglásra és az edzésekre.

Juli mindenkit szeretettel biztat arra, hogy bátran ismerkedjenek meg a lovaglással és próbálják ki ezt a szabadidős tevékenységet. „A félelem teljesen természetes, főleg ha valaki még nem találkozott közelről lovakkal. A lovaglás azonban megfelelő szakmai felügyelet mellett biztonságos és rendkívül élménydús sport. Érdemes egy próbát tenni, mert a lovakkal való kapcsolat önbizalmat ad, fejleszti az egyensúlyt és a koncentrációt. Olyan élményt nyújt, amit nehéz máshoz hasonlítani” – vallja.

Egy tartalmas, kellemes hangulatú rendezvényt tudhatnak maguk mögött, ami megerősítette őket abban, hogy érdemes ilyen eseményeket szervezni. Legközelebb húsvéti lovastábor lesz náluk, amelyről itt találnak bővebb információt.

Chovan Lilla/Felvidék.ma