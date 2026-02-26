Meghirdették a „Kezdj okosan – ötletből vállalkozás” országos projektversenyt

A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége meghirdette a Kezdj okosan – ötletből vállalkozás országos projektversenyt, amelynek célja, hogy teret adjon a vállalkozásindítás iránt érdeklődő fiatalok innovatív ötleteinek és projektjeinek bemutatására, valamint fejlesztésére.

A kezdeményezés középiskolai, egyetemi és főiskolai hallgatók számára kínál lehetőséget arra, hogy vállalkozási vagy technológiai elképzeléseiket szakmai közegben mutassák be, és akár működő vállalkozássá formálják azokat.

A szervezők olyan 2–5 fős csapatok jelentkezését várják, amelyek motiváltak és elkötelezettek saját projektjük megvalósítása iránt.

A verseny nem csupán megmérettetés: a résztvevők szakmai mentorálásban, képzésekben és nemzetközi tapasztalatszerzési lehetőségekben részesülhetnek, valamint esélyük nyílik befektetők bevonására is. A beérkezett projekteket tapasztalt vállalkozókból és startup szakemberekből álló előzsűri értékeli többek között a koncepció kidolgozottsága, a piaci lehetőség, a technológiai megvalósíthatóság, az üzleti modell és a design szempontjai alapján.

A legjobb tíz csapat jut tovább a nyilvános döntőbe, amely Komáromban kerül megrendezésre.

A döntő során a csapatok sikeres vállalkozókból és befektetőkből álló zsűri előtt egy 5 perces pitch prezentáció keretében mutatják be projektjeiket. A prezentációkat kérdések és közönség-interakció követi, majd a zsűri kihirdeti a verseny végeredményét.

A szervezők célja, hogy a fiatalok vállalkozói szemléletét erősítsék, és támogassák azokat az ötleteket, amelyek hosszú távon hozzájárulhatnak a régió gazdasági fejlődéséhez.

Fontos határidők:

Jelentkezési határidő: 2026. április 8.

Értesítés a döntősöknek: 2026. április 13.

Nyilvános döntő: 2026. április 24. – Komárom

A jelentkezési kérdőív az alábbi linken érhető el:

https://forms.gle/EGxhNyuzac7MFb2i9

Sajtóközlemény/Felvidék.ma