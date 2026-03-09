Határokon átívelő együttműködés erősödött Gömörben

Magyarország déli szegletéből, a szerb határ közeléből érkezett a Felvidékre a mórahalmi Kapocs Népfőiskola és a Lurkó Világ Óvoda képviselete. A kapcsolatépítés jegyében találkoztak felvidéki partnereikkel, a Dalia Népfőiskola, valamint a Gömöralmágyi Alapiskola és Óvoda vezetőségével.

A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány 2021 nyarán hozta létre a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózatot, melynek célja a nemzeti összetartozást, a magyar identitást erősítő közösségek fenntartása, az értékfeltárás és az ismeretbővítés. Az alapítvány anyagilag is támogatja a szabadegyetemek, táborok, tudományos előadások, koncertek és további kulturális programok megvalósítását.

A 14 alapító szervezet között a gömörpéterfalai Dalia Népfőiskola és mórahalmi Kapocs Népfőiskola is ott volt, tevékenységük azóta is aktív.

A Kapocs Népfőiskola munkájának középpontjában a hazai és határon túli kapcsolatok ápolása és bővítése áll, miközben a helyi értékek gondozására is nagy hangsúlyt fektetnek.

Fontos számukra a speciális figyelmet igénylő csoportok bevonása, valamint az egyházi és civil szervezetekkel való együttműködés is.

A Dalia Népfőiskola alapítója Kopecsni Gábor, akinek a vezetésével működik a magyar nemzeti harcművészetet oktató Felföldi Dalia Iskola is.

A magyarországi küldöttség a Daliák központjában, a gömörpéterfalai Magyar Közösségi Házban töltötte az első napját.

Egy rövid ízelítőt is kaptak az itt oktatott magyar nemzeti harcművészetből. A második napon egy testvéróvodai együttműködés aláírására került sor Gömöralmágyban, ahol a vendégek betekintést nyerhettek az intézmény működésébe és pedagógiai gyakorlatába is.

„A vendégszeretet, a hagyományőrzés iránti elkötelezettség és az összetartozás ereje mély benyomást tett ránk. Az itt töltött idő szakmailag inspiráló és emberileg is feltöltő élményt jelentett. A találkozó barátságos, nyitott légkörben zajlott, amely jó alapot teremtett a jövőbeni közös programokhoz, hiszen mindkét együttműködés fontos szerepet játszik a Kárpát-medencei magyar közösségek összekapcsolásában” – mondta el Francia Dóra, a Kapocs Népfőiskola szakmai munkatársa.

Chovan Lilla/Felvidék.ma