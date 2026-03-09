„Istennel a hazáért és a szabadságért”

A Rákóczi 350 emlékévet itthon és külhonban egyaránt ünneplik. A részletekről öt szervezet, köztük a Hagyományok Háza közös sajtótájékoztatón tájékoztatta a sajtó képviselőt.

Jeles évfordulót ünnepel a világ magyarsága 2026-ban: II. Rákóczi Ferenc 350 éve született. A szabadság fejedelme munkásságában a hit, az erkölcs, a haza és a szabadság eszméje szorosan egybeforrott, s például szolgált az őt követő generációknak. Kilencéves küzdelme a szabadságért nem volt hiábavaló, Magyarország és Erdély az európai politika színterévé vált, s a szabadságharcot követő Szatmári béke kompromisszumai és eredményei egészen az 1848–49-es forradalom és szabadságharcig pozitívan éreztették hatásukat.

Az ünnepségsorozat keretében hazai és határon túli helyszíneken félezer programot szerveznek.

„A Hagyományok Háza nagyon gazdag programsorozattal készül a jeles évfordulóra – hangsúlyozta beszédében dr. Both Miklós főigazgató. –Ebben kiemelten támaszkodik az Intézmény itthoni és külhoni Hálózatára. Tesszük azért is, mivel erről az időszakról nagyon sok zenei emlék és hagyomány maradt ránk, aminek hatásai napjaink táncházmozgalmában is fellelhetők. Számokban kifejezve huszonhat helyszínen, ebből hét külhoni helyszínen (Borsi, Kassa, Beregszász, Nagyvárad, Szatmárnémeti, Marosvásárhely és Óbecse) szervezünk összesen százhatvan óra programot. Ezek többsége a fejedelem születésnapjára, március 27-ére fókuszál, amikor történelmi séták, tárlatvezetések, kézműves foglalkozások, gyerekprogramok, táncházak színesítik a palettát. A részletekről, erre az alkalomra szerkesztett honlapról tájékozódhatnak az érdeklődők.”

Rákóczi a Kárpát-medence minden részéhez szorosan kötődött. Ebben a Felvidék és Kárpátalja szerepe ismert, Erdélyhez, mint erdélyi fejedelem kapcsolódott, és édesanyja, Zrínyi Ilona pedig délvidéki családból származott.

A Rákóczi Szövetség 630 szervezete is kiemelt feladatának tekinti az évforduló méltó megünneplését. A sátoraljaújhelyi Rákóczi Tábor idén a világ harminc országából érkező húszezer fiatalnak biztosít hasznos és tartalmas időtöltést. A születésnapra szervezett Kossuth téri eseményre ötezer középiskolás fiatalt várnak az egész Kárpát-medencéből.

A borsi Rákóczi-kastély szintén gazdag programkínálatot kínál az emlékhelyre látogatóknak a születésnapon.

Az ott kiállított anyag legjavát egy – az erre a célra rendszeresített – kiállítóbusz egy éven keresztül ismerteti meg a Kárpát-medencei magyarsággal.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma