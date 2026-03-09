Pintér Sándor: növelni kell a visegrádi országok és Ausztria együttműködését

A V4-ek és Ausztria egyetért abban, hogy az illegális migráció és a terrorfenyegetettség tartós kihívást jelent, ezért növelni kell az együttműködést, elsősorban az egymás közötti adat- és információcsere bevezetésével – jelentette ki Pintér Sándor belügyminiszter a Visegrádi Együttműködés (V4) országainak belügyminiszteri találkozójáról tartott hétfői sajtóeseményen, Egerszalókon.

Pintér Sándor soros elnökként arról beszélt, a találkozó központi kérdése továbbra is a belső biztonság és az illegális migráció, amelyek időszerűségét igazolja az iráni háború.

„Ez a konfliktus az esetleges terrorhelyzetek megelőzésével kapcsolatos teendőkkel is kiegészíti az említett témák köré szerveződő együttgondolkodást” – mondta.

A V4-ek és Ausztria egyetért abban, hogy sem az illegális migráció, sem a terrorfenyegetettség nem azonnal megoldható feladat, mindkettő tartós kihívást jelent, ezért növelni kell az együttműködést, elsősorban az egymás közötti adat- és információcsere bevezetésével.

Ugyancsak fokozni kell a tranzit- és kibocsátó országokkal való kapcsolattartást, az embercsempészet felszámolása, az embercsempész-hálózatok felismerése és a közös reagálás lehetősége érdekében – jelentette ki a belügyi tárca vezetője.

Rámutatott, kiemelten fontos az informatikai rendszerek uniós és a V4-ek, illetve Ausztria közötti adatcseréjének biztosítása, mely további lehetőségeket biztosít a megelőzésre és felderítésre.

Jelezte, ennek pénzügyi feltételét nemcsak az érintett országok saját forrásai, hanem az EU következő 7 éves költségvetési forrásainak terhére kell megteremteni.

A magyar álláspontot ismertetve Pintér Sándor elmondta, az a saját erőből kiépített határregisztrációs és -ellenőrzési rendszerre alapul.

Emlékeztetett, emellett a nemzetközi migrációs útvonalak mentén magyar rendőrök szolgálnak a bolgár és török határon, valamint Szerbiában és annak Észak-Macedón határán, ahol Ausztriával, Romániával és Szlovéniával közösen szervezett járőrpárok is szolgálatot teljesítenek.

Magyarország és partnerei tehát jelentős erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy az Európai Unió külső határait és a schengeni övezetet megvédjék

– húzta alá.

Bejelentette, közös nyilatkozatot is elfogadnak a találkozó résztvevői, bízva abban, hogy annak megvalósítása növeli a V4-es országok és Ausztria biztonságát.

Pawel Dabrowski, Lengyelország nemzetközi ügyekért felelős miniszteri meghatalmazottja az említett témákban nélkülözhetetlennek nevezve a párbeszédet.

Kijelentette, minden olyan megoldást támogatnak, mely növeli az unió biztonságát.

Rámutatott, a jelenleg működő adatelemzések automatizálására van szükség, ami óriási kihívás a tagállamok számára.

Jelezte, vannak olyan megoldások, melyek túlmutatnak a tagországi kereteken, így ezeket az uniónak kell finanszíroznia.

A jelenlegi európai migrációs helyzet innovatív gondolkodást igényel és megköveteli a hagyományos, genfi egyezményre épülő modellek módosítását – húzta alá.

Gerhard Karner osztrák belügyminiszter az adatcsere jelentőségét kiemelve arról beszélt, az a terror és embercsempészet elleni harc fontos fegyvere.

Az illegális migráció elleni fellépés új szemléletű kezelése kapcsán megjegyezte, törekedni kell a menekültügyi eljárások unión kívüli lebonyolítására és ugyancsak EU-n kívüli visszatérítési központok létrehozására. Rámutatott, Ausztriában tavaly „masszívan” sikerült csökkenteni az illegális bevándorlást, köszönhetően a szomszédos országokkal kialakított jó együttműködésnek.

Lucia Kurilovská szlovák belügyi államtitkár közölte, a V4-es országok következő elnökeként Szlovákia tisztában van vele, hogy rendkívül bonyolult és kiszámíthatatlan nemzetközi helyzetben kell majd ez év nyarától folytatnia a Magyarország által jelenleg végzett munkát.

Jelezte, hangsúlyosan foglalkoznak majd a határon átnyúló rendőri együttműködéssel és információ-, illetve tapasztalatcserével.

Úgy látják, a V4-es országok és Ausztria együttműködése a jövőben még inkább felértékelődik és segíti az érintett tagállamok sikerességét, megerősítését – mondta.

Lubomír Metnar cseh belügyminiszter rámutatott, a visegrádi együttműködés Közép-Európa „kölcsönös közeledésének projektje”.

Szavai szerint a nemzeti prioritások dacára összeköti a résztvevőket a közös történelem, a földrajzi közelség és a felelősség a régió biztonságáért.

A V4-ek hasonló biztonsági kihívásokkal szembesülnek a migráció, a határvédelem és a határokon átnyúló bűnözés tekintetében, ezért alapvető jelentőségű, hogy az interoperabilitás működjön és megbízható legyen közöttük és az EU egészében

– húzta alá.

Felidézte, a V4 hosszú ideje harcol az illegális bevándorlás ellen, és a mostani találkozó is megerősíti: a régió országai továbbra is szoros együttműködésben és közös megoldásokban gondolkodnak.

