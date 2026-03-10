Home Kitekintő Trump: az iráni katonai konfliktus nagyon hamar véget érhet
Trump: az iráni katonai konfliktus nagyon hamar véget érhet

Tüntetők teheránban az új vezető, Modzstaba Hámenei képével. (Fotó: AFP/Getty)

Donald Trump szerint az iráni katonai konfliktus „nagyon hamar” véget érhet – az amerikai elnök Floridában tartott sajtótájékoztatóján értékelte a közel-keleti fejleményeket helyi idő szerint hétfőn este.

Az elnök hangsúlyozta, hogy

Irán elveszített mindent, amivel rendelkezett, ide értve a vezetését.

Kifejtette, hogy az iráni haderőt megfosztották tengeri képességeitől, valamint a drón- és rakétaállományának nagy részét is elveszítette.

Megfogalmazása szerint a hadműveletben eddig elért eredményeket korábban egy hónap alatt sem tartotta megvalósíthatónak.

Közölte, az Iránt érintő lépések célja, hogy hosszú távon megfosszák attól a képességétől, hogy fegyvereivel az Egyesült Államokat, illetve szövetségeseit, valamint a szomszédos országokat fenyegethesse.

Donald Trump csalódottságának adott hangot Irán új vezetőjének személyét, Modzstaba Hameneit illetően, akivel – véleménye szerint – az iráni politika iránya nem változhat meg.

A kőolaj árának stabilizálása érdekében kilátásba helyezte, hogy az Egyesült Államok átmeneti időre felold bizonyos szankciókat,

valamint megismételte, hogy a Hormuzi-szoroson a szállítások újraindulása érdekében az Egyesült Államok „politikai kockázatbiztosítást” nyújt az áthaladó szállítmányokra.

Donald Trump megerősítette, hogy hétfőn telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, akivel szót váltottak az ukrajnai háborúról, valamint a közel-keleti helyzetről. Az egyeztetést az amerikai elnök nagyon jónak értékelte, és hozzátette, hogy az orosz államfő konstruktívnak mutatkozott, hogy segítséget nyújtson az iráni konfliktus lezárásában.

Felvidék.ma/MTI

