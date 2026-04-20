Szükséges az adóságtörlesztés, az őszinte kézfogás mindannyiunk érdeke

Mács József életműve iránymutatás a jelen számára. A palóc örökség, a közösségi összetartozás és a történelmi igazságtétel igénye mind olyan gondolatok, amelyek az emlékezést aktuálissá és élővé teszik.

Mint ahogyan arról beszámoltunk, szülőfalujában, Bátkában Mács József Napokat rendeztek az író születésének 95. évfordulója alkalmából. Az ünnepi rendezvénysorozatot április 17-én zárták, ahol beszédet mondott Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke, aki éppen Gömör-Nógrádban töltötte a napjait.

Gubík László a Bátkában elmondott beszédében nemcsak az író életművét idézte fel, hanem a felvidéki magyarság jelenét és jövőjét is tágabb összefüggésekben értelmezte.

„Szeretettel köszöntök mindenkit a Balog-völgyi íróóriás születésének 95. évfordulóján. Megtiszteltetés, hogy újra itt lehetek” – kezdte Gubík László.

A jövő ünnepe és a közösség ereje

Gubík László beszéde elején személyes élményeire utalva emlékeztetett arra, hogy nemrég Bátkában járt az országos tanévnyitón. Ezt az eseményt túlmutatónak nevezte az egyszerű iskolakezdésen, mert szerinte a tanévnyitó nemcsak az iskolakezdés ünnepe, hanem a felvidéki jövő ünnepe is.

Kiemelte, hogy a gyermekek mosolya és szereplése reményt ad, és azt bizonyítja, hogy a közösségnek van jövője, van mire építenie. Úgy ahogyan az ünnepi megemlékezésen is bevonták a gyerekeket a Bátkai Alapiskola és Óvoda intézményével együttműködésben.

Főhajtás a palóc örökség előtt

Mács József munkássága szorosan összefonódik a palóc világgal. Beszédében külön kiemelte a palóc identitás értékeit:

„Amikor Mács Józsefre emlékezünk, akkor fejet hajtunk a palóc furfang, a palóc észjárás és a palóc tisztaság előtt is.”

Hozzátette, hogy a Felvidéken különösen Palócföld az a térség, ahol ezek az értékek a leginkább jelen vannak, mert, mint fogalmazott „ha van tiszta észjárás és kellő furfang a Felvidéken, akkor az az önök szülőföldjén, Palócföldön lelhető fel”.

Megemlítette példaképét, Duray Miklóst is, aki ezt a palóc örökséget a Cérna Gézáról szóló mesekönyvében foglalta össze.

A paraszti világ és az örökség tisztasága

A beszéd másik központi gondolata a hagyományos paraszti életforma volt, amelyet Mács József műveiben hitelesen örökített meg. Gubík szerint ez az életforma ma is példát mutat:

„A Jóistenhez és a természethez való közelség mindig hitet és reményt ad, és megmutatja azt az utat, amit a közösségnek követnie kell.”

Kiemelte, hogy az író különleges érdeme, hogy ezt az áldozatos munkát és életformát maradandó módon rögzítette és dolgozta bele regényeibe.

Sorskérdések és történelmi felelősség

A beszéd harmadik, legerősebb része a felvidéki magyarság történelmi sorskérdéseit érintette.

Gubík felidézte Mács József 1968-as művét, az Adósságtörlesztést, ami a kitelepítésekről és a belső vészkorszak három évéről, a felmenőink, déd- és nagyszüleink megpróbáltatásairól, a felvidéki magyar kálváriáról szólt.

Ebből kiindulva a jelenre is utalt, hangsúlyozva, hogy a múlt terhei még nem rendeződtek teljesen, mert mint mondta, ha az elmúlt hónapok eseményeit nézzük és szem előtt tartjuk, akkor tudatosíthatjuk azt is, hogy vannak, akik még adóssággal tartoznak nekünk, vannak, akik még adósak a bátkaiaknak, adósak a felvidéki magyar közösségnek. Hogy végre lezárjuk a XX. századot, és hogy a kollektív bűnösséget és azt, ami sújtotta a felmenőinket, végleg a múltba száműzzük, ahhoz megfelelő kiegyezés, megfelelő megbékélés, őszinte kézfogás kell.

Hozzátette, hogy „a cél a megbékélés és az őszinte kézfogás, mert ez mindannyiunk érdeke”.

Magyar összetartozás a Kárpát-medencében

A megemlékezés során hangsúlyos szerepet kapott a nemzeti összetartozás gondolata is. Gubík László rámutatott, a Kárpát-medence a mi szélesebb, tágabb hazánk.

Köszöntötte az ünnepségen Mács József lányát, Mács Ildikót is, aki szerinte nemcsak családi örökséget visz tovább, hanem a szellemiséget is.

Beszélt a magyar–magyar kapcsolatok fontosságáról, példaként említve felvidéki és anyaországi találkozásait, hiszen nem is olyan régen Miskolcon, a Felvidék Ház szervezésében hívták meg előadónak. (Az akkori beszélgetést a Magyar Házak Hálózata élőben közvetítette. A felvétel visszanézhető a YouTube-csatornán is.)

Köszöntötte B. Kovács István gömörológust is, akinek friss kitüntetéséhez gratulált, és további munkájához sok sikert kívánt. A napokban tartotta meg székfoglalóját a Magyar Művészeti Akadémián.

„Gratulálok a kitüntetéshez, és jó munkát kívánok neki, nemcsak a szakma, hanem a felvidéki magyarság képviseletében is.”

Ez a gesztus is jól mutatta, hogy a közösségi összetartozás nemcsak múltidézés, hanem a jelenben végzett értékteremtő munka megbecsülését is jelenti.

