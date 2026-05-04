Miről mesél az áprilisi Opus?

Az Opus irodalmi és művészeti folyóirat 101. száma visszanyúl a gyökerekhez – olyan műveket közöl, amelyeket mindenki megérthet, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Az áprilisi Opusban a gyermekirodalom kapta a főszerepet.

Nem először, és bizonyára nem is utoljára vállalkoztak szerkesztőink arra, hogy a gyerekirodalom világába kalauzolják el az olvasót. A lapszám elején azonban még komolyabb hangvételű írásokkal találkozhatunk.

A lapot az Opus 100 – Beszédek, azaz a folyóirat 100. lapszámának ünnepélyes bemutatóján elhangzott beszédek kezdik, ahol baráti lapok főszerkesztői, illetve Petőcz András volt és Kovács Balázs újonnan kinevezett főszerkesztő székfoglalója is olvasható. Ezek a személyes hangú, mégis irodalomtörténeti távlatokat nyitó szövegek nemcsak visszatekintenek, hanem a jövő kérdéseit is felvetik: mit jelent ma irodalmi folyóiratot működtetni, közösséget építeni, értéket közvetíteni.

A Betűösvény rovat gazdag és változatos válogatást kínál: mesék, versek és ifjúsági prózák váltják egymást. Többek között Tóth László, Z. Németh István, Király Anikó, Benkő Timea és Gyökeres Kinga meséi, Kiss Judit Ágnes, Lackfi János, Fellinger Károly, F. Nagy Gábor és Száraz Pál játékos versei, Kertész Erzsi ifjúsági novellája, valamint M. Kácsor Zoltán regényrészlete egy készülő kiadványból.

A Színpad rovatban egy mesejáték kap helyet, a nemrégiben elhunyt Fülöp Antal tollából, aki Kovács Magda Kiskígyó c. meséjét dramatizálta.

A Láthatár kitekintést nyújt a szlovák irodalom felé, Jana Bodnárová Kutyák c. írásával, Tóth Ozsvald Zsuzsanna fordításában közölt prózával.

A Gondolatműhely esszéi Molnár Kantner Éva és Nógrádi Gábor tollából az ifjúsági és a gyermekirodalom témakörét járják körül, reflektálva annak mai szerepére és kihívásaira.

A lapszám fontos része a Könyvek között című rovat, ahol kritikák és recenziók segítik az eligazodást a kortárs gyermekirodalmi kínálatban. Tamási Orosz János, Juhász Kornélia, Bíró Szabolcs és Kovács Jolánka írásai keltik fel az érdeklődést a kortárs gyermekirodalmi kiadványok iránt.

A Küszöb két fiatal – Dávid Dóra és Kalina Krisztina – meséit közli, míg a Műterem rovatban Miglinczi Éva méltatja a lapban megtalálható illusztrációk alkotóját, az idén 60. életévét betöltő Takács Jánost.

Az Opus a megszokott módon a SZMÍT és a szerkesztőség híreivel zárja a lapot.

