Ünnepélyesen átadták az új óvodát Gesztetén

Ünnepélyes keretek között adták át a kéttantermes új óvodát a Rimaszombati járásbeli Gesztete községben. A jeles eseményen számos meghívott vendég, szakmai partner és helyi lakos vett részt, akik együtt ünnepelték a település életében kiemelkedő jelentőségű beruházás megvalósulását.

Az új létesítmény összesen 48 gyermek elhelyezésére alkalmas.

A beruházás teljes költsége 815 ezer euró volt, amelyből 780 ezer eurót a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma finanszírozott az EU Helyreállítási Alapjából, míg a fennmaradó 35 ezer eurót a község saját forrásból biztosította.

A rendezvény kezdetén Albert Éva, Gesztete község alpolgármestere a szervezők nevében ismertette a programot, majd sor került a meghívott vendégek köszöntésére.

Az ünnepségen több állami, önkormányzati és szakmai szereplő vett részt, köztük kormányzati megbízottak, minisztériumi tanácsadók, polgármesterek, hivatalvezetők, projektmenedzserek, szakreferensek, valamint oktatási, egyházi és műszaki szakemberek is.

Alexander Daško, a Szlovák Köztársaság kormányának roma közösségekért felelős megbízottja elmondta, az új óvoda Gesztetén a szükséges kapacitásbővítést és jobb feltételeket biztosít az iskola-előkészítő neveléshez.

„Megerősítést nyert, hogy az oktatási infrastruktúrába történő beruházások kulcsfontosságú alapot jelentenek a gyermekek sikeres fejlődéséhez. Ha az óvodai nevelésben megfelelő alapokat kapnak a gyerekek, sokkal könnyebben boldogulnak az alapiskolában, majd később a közép- és felsőfokú tanulmányaik során is. Ez az alap meghatározó, ezért elengedhetetlen, hogy biztosítsuk hozzá a megfelelő feltételeket” – nyilatkozta Alexander Daško.

Jelen volt továbbá többek között Ravasz Ábel, a szlovák oktatási miniszter tanácsadója, Šimko József, Rimaszombat polgármestere, Baláž Ladislav, a szlovák Helyreállítási Terv technikai segítségnyújtási osztályának igazgatója, Hapčo Roman főkoordinátor, Ágg Norbert és Pásztó Imre projektmenedzserek, Bubáková Amália és Bubáková Rebeka közbeszerzési menedzserek, Simon Gyula, a CASON CONSULTING a.s. ügyvezetője, Zagyi Jenő és Csank István műszaki ellenőrök, Andóová Nina osztályvezető, Vetrák Milan tűzvédelmi szakember, Juhász Péter, a Besztercebányai megyei önkormányzat alelnöke, Kováč Albert és Lakatoš Ernest a kormánymegbízotti iroda képviseletében, Varga Péter és Singlár Krisztína az építési hivatal részéről, dr. Juhász Attila római katolikus plébános, Máté Barnabás tervező, Vincze Zoltán a kataszteri hivatal igazgatója, Cziprusz Zoltán és Váradi Zsolt a Magyar Szövetség képviseletében, továbbá Mihályi Gábor (Feled), Lang László (Simonyi), Ráki Pál (Détér), Bari Géza (Darnya) és Zagyi Katalin (Jeszte) polgármesterek, valamint Szitán Anton iskolaigazgató, Zagyi Hajnalka óvodaigazgató és Póczos Beáta óvónő.

Ünnepi beszédet a község polgármestere, Rácz Ferenc mondott.

Hangsúlyozta: az új óvoda megépítése hosszú évek kitartó munkájának eredménye, és egy régi álom megvalósulását jelenti a község számára. Kiemelte, hogy a beruházás nemcsak korszerű környezetet biztosít a legkisebbek számára, hanem hozzájárul a település jövőjének megerősítéséhez is.

A beszédeket követően ünnepélyesen átvágták a szlovák nemzeti színű szalagot, majd Juhász Attila római katolikus plébános magyar nyelven megáldotta az új intézményt. Az esemény ezzel hivatalosan is az óvoda megnyitását jelentette.

Kulturális műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek a helyi óvodások és az alapiskola tanulói. Utóbbiak cigánytáncot mutattak be.

A hivatalos programot követően a résztvevők megtekinthették az óvoda korszerűen felszerelt helyiségeit, amelyek minden szempontból megfelelnek a mai pedagógiai és egészségügyi elvárásoknak.

A vendégek elismerően szóltak az új intézményről, amely biztonságos és inspiráló környezetet kínál a gyermekek számára.

Mint megtudtuk, a régi óvoda épülete az azbeszt miatt már nem vehető igénybe, azt legfeljebb raktározási célra tudják majd használni.

Az ünnepség végén a meghívottak a kultúrházban közös ebéden vettek részt, ahol kötetlen beszélgetések keretében is megoszthatták gondolataikat az eseményről.

