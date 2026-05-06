Home Itt és Most Szlovákia bekapcsolódik a balti országok légterének védelmébe
Itt és Most

Szlovákia bekapcsolódik a balti országok légterének védelmébe

Felvidék.ma
Felvidék.ma
F-16 vadászgép (Fotó: Wikipédia)

Szlovákia a jövő év végén be akar kapcsolódni F-16-os vadászgépeivel a balti országok légterének védelmébe – jelentette be Robert Kaliňák védelmi miniszter a Varsóban zajló Defence24 Days konferencián szerdán a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség jelentése szerint.

„Örömmel jelenthetem be, hogy a 2027-es év végén be akarunk kapcsolódni a NATO Air Policing missziójába a Baltikumban” – nyilatkozta Robert Kaliňák. Az észak-atlanti szövetség említett missziójának deklarált célja a saját vadászrepülőgép-állománnyal nem rendelkező balti országok – Litvánia, Lettország és Észtország – légterének védelme.

A szlovák védelmi miniszter közlése szerint Szlovákia azt is tervezi, hogy 2028-tól bekapcsolódik a NATO rotációs légvédelmi missziójába is, amelynek céljára elkülönítenének kettőt a nemrégiben Izraeltől vásárolt Barak MX típusú légvédelmi rendszerből.

Szlovákia korábban – 2023-ban, még Eduard Heger ügyvezető kormánya idején – teljes vadászrepülőgép-állományát, 13 darab MiG 29-est, illetve egy Kub légvédelmi rendszert – elajándékozta Ukrajnának, amiért a tárca akkori vezetőjét, Jaroslav Naďot számos bírálat érte, és amivel kapcsolatban 2024-ben Robert Kaliňák jelenlegi szlovák védelmi miniszter feljelentést is tett.

Pozsony még néhány évvel ezt megelőzően döntött arról, hogy mintegy másfél milliárd euró értékben 14 darab F-16 Block 70/72 típusú amerikai vadászgépet vásárol légiereje modernizálása céljával.

Ezek közül eddig tíz darabot szállítottak le, a legutóbbi három tavaly decemberben érkezett meg az országba. Ezeknek a vadászgépeknek az ország légvédelmébe történő bevonását az idei év során tervezik. Korábbi közlés szerint a szlovák légtér védelmét egyelőre magyar, cseh és lengyel segítséggel látják el.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Péntektől eltörli a kormány a tankolási korlátozást és...

A szülők több mint négyötöde a választotta az...

Aláírásgyűjtést indítottak a jövedéki adó csökkentése érdekében

Nyugdíj-előrejelzést küld ügyfeleinek a Szociális Biztosító

A Hlas-SD és az SNS is módosításokat nyújt...

Nem szavazta meg a parlament a kormányfő életjáradékának...

Tanúvallomások felolvasásával folytatódik a Kuciak-gyilkosság tárgyalása

Az SNS biztosítékot kér Ficótól, hogy nem szavazza...

Júniusban szlovák-ukrán együttes kormányülésre készülnek

Ukrajna készen áll a konstruktív párbeszédre Szlovákiával

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma