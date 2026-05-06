A szülők több mint négyötöde a választotta az elektronikus alapiskolai beíratást
A szülők több mint négyötöde a választotta az elektronikus alapiskolai beíratást

Felvidék.ma
A szülők 84%-a választotta az elektronikus alapiskolai beíratást (ePrihlášky), a hagyományos módot, a papír nyomtatványok kitöltését pedig a 16%-uk – derül ki az oktatási tárca közösségi médiában ismertetett adataiból.

Az alapiskolák kapacitása a tárca adatai szerint 81 021 férőhely. Eddig 78 885 kérvényt adtak be a szülők és 63 931 gyereket írattak be. Az eltérés abból adódik, hogy több helyre is be lehet adni a jelentkezést és megjelölni az iskolák sorrendjét, de beíratni természetesen csak egy helyre lehet a gyereket.

A szülők átlagban 1,23 iskolát jelöltek meg a kérvényekben.

A gyerekek közül 59 304 szlovák nemzetiségű, 3169 magyar, 856 ukrán, további 602 gyerek pedig más nemzetiségű.

„Az iskolák felvételi eljárásainak összegzése után elindítjuk az automatikus kiértékelést, ami igazságosabbá teszi a rendszert. Ennek köszönhetően nem fordulhat elő, hogy férőhelyeket blokkolnak az iskolák” – közölte az oktatási tárca.

Tájékoztatása szerint a felvételi eljárás eredményei júniusban kerülnek nyilvánosságra.

TASR/Felvidék.ma

