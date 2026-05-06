Péntektől eltörli a kormány a tankolási korlátozást és a kettős árazást

Május 8-tól eltörli a kormány, hogy a jármű üzemanyagtartályán kívül kannába csak tíz liter gázolajat lehet tankolni, és szintén törli a külföldi és a hazai járművek számára bevezetett kettős árazást – jelentette be Denisa Saková (Hlas-SD) gazdasági miniszter a kormány szerdai ülése után.

Saková egyúttal összehasonlította a szlovákiai üzemanyagárakat a szomszédos országok áraival. „A gázolaj literjének átlagára Szlovákiában nagyjából 1,86 euró, a benziné 1,79 euró” – mondta. Csehországban a gázolja ára 3 centtel kevesebb, a benziné 3 centtel több.

„Ha a cseh pénzügyminisztérium nem csökkentette volna az üzemanyagok jövedéki adóját és áfáját, akkor ott most drágább lenne a gázolaj, mint nálunk, 1,945 euróba kerülne” – mutatott rá Saková.

Lengyelországban 1,72 euró a gázolaj és 1,53 euró a benzin. Saková közlése szerint a lengyel kormány intézkedései, az áfa- és adócsökkentés nélkül 2 eurónál is többe kerülnének az üzemanyagok.

Elmondta, hogy

Szlovákia nem tervezi az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentését, és bízik a Slovnafttal folytatott együttműködésben. Szerinte a kormány garantálni tudja, hogy a szlovákiai árak nem fognak jelentősen eltérni a csehországiaktól.

„Ha a lengyel helyzetet vesszük, az Európai Bíróság Lengyelországot is bírálja, mivel 8%-os áfát vezetett be az üzemanyagokra, miközben az uniós szabályok szerint legalább 15%-os áfát kell megszabni” – tette hozzá Saková.

