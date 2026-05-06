Home Itt és Most Péntektől eltörli a kormány a tankolási korlátozást és a kettős árazást
Itt és Most

Péntektől eltörli a kormány a tankolási korlátozást és a kettős árazást

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Pixabay

Május 8-tól eltörli a kormány, hogy a jármű üzemanyagtartályán kívül kannába csak tíz liter gázolajat lehet tankolni, és szintén törli a külföldi és a hazai járművek számára bevezetett kettős árazást – jelentette be Denisa Saková (Hlas-SD) gazdasági miniszter a kormány szerdai ülése után.

Saková egyúttal összehasonlította a szlovákiai üzemanyagárakat a szomszédos országok áraival. „A gázolaj literjének átlagára Szlovákiában nagyjából 1,86 euró, a benziné 1,79 euró” – mondta. Csehországban a gázolja ára 3 centtel kevesebb, a benziné 3 centtel több.

„Ha a cseh pénzügyminisztérium nem csökkentette volna az üzemanyagok jövedéki adóját és áfáját, akkor ott most drágább lenne a gázolaj, mint nálunk, 1,945 euróba kerülne” – mutatott rá Saková.

Lengyelországban 1,72 euró a gázolaj és 1,53 euró a benzin. Saková közlése szerint a lengyel kormány intézkedései, az áfa- és adócsökkentés nélkül 2 eurónál is többe kerülnének az üzemanyagok.

Elmondta, hogy

Szlovákia nem tervezi az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentését, és bízik a Slovnafttal folytatott együttműködésben. Szerinte a kormány garantálni tudja, hogy a szlovákiai árak nem fognak jelentősen eltérni a csehországiaktól.

„Ha a lengyel helyzetet vesszük, az Európai Bíróság Lengyelországot is bírálja, mivel 8%-os áfát vezetett be az üzemanyagokra, miközben az uniós szabályok szerint legalább 15%-os áfát kell megszabni” – tette hozzá Saková.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A Smer-SD nem engedi a 13. havi nyugdíj...

Szlovákia bekapcsolódik a balti országok légterének védelmébe

A szülők több mint négyötöde a választotta az...

Aláírásgyűjtést indítottak a jövedéki adó csökkentése érdekében

Nyugdíj-előrejelzést küld ügyfeleinek a Szociális Biztosító

A Hlas-SD és az SNS is módosításokat nyújt...

Nem szavazta meg a parlament a kormányfő életjáradékának...

Tanúvallomások felolvasásával folytatódik a Kuciak-gyilkosság tárgyalása

Az SNS biztosítékot kér Ficótól, hogy nem szavazza...

Júniusban szlovák-ukrán együttes kormányülésre készülnek

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma