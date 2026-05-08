Június 30-án fejeződik be az idei tanév

Június 30-án fejeződik be a 2025/2026-os tanév, közölte az oktatási minisztérium a közösségi médiában. Május 8-a kapcsán az iskolák eldönthették, hogy munkanapot tartanak-e, vagy szabadságra küldték az alkalmazottakat.

„Az iskolák június végén is választhatják ugyanezt a megoldást, ami korábbi tanévzárást jelentene” – közölte a tárca, hozzátéve,

ez nem központi rendelet, az iskolák döntésén múlik.

Tomáš Drucker (Hlas-SD) oktatási miniszter a közelmúltban kijelentette, a szlovákiai diákok is korábban kaphatnák meg a bizonyítványt, úgy, mint Csehországban, ahol június 26-án ér véget a tanév.

