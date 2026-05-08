Ki képviselje Csehországot a NATO-csúcstalálkozón?

Továbbra sincs megegyezés a cseh államfő és a kormányfő között arról, hogy ki képviselje Csehországot a NATO júliusi csúcstalálkozóján Ankarában – közölte Petr Pavel köztársasági elnök újságírókkal pénteken délelőtt, miután a témáról a Hradzsinban Andrej Babiš miniszterelnökkel tárgyalt.

Andrej Babiš továbbra is úgy véli, hogy a cseh küldöttségben az államfőnek nincs helye, míg Petr Pavel azt tervezi, hogy mindenképpen elmegy Ankarába – fejtette ki újságírók előtt az államfő. Andrej Babiš a találkozó után nem jelent meg az újságírók előtt.

Az államfő azzal érvel, hogy alkotmányos joga Csehország képviselete a külföld felé.

Amennyiben a kormány júniusban úgy dönt, hogy az elnök ne legyen része a hivatalos küldöttségnek, Petr Pavel mérlegeli, hogy az alkotmánybírósághoz fordul. „Ezt azonban csak az utolsó lehetőségnek tartom”

– jegyezte meg.

Petr Pavel újságíróknak azt mondta, hogy a pénteki találkozón kompromisszumos megoldást javasolt a kormányfőnek: ő mint államfő, Csehországot a csúcstalálkozó annak első, nem hivatalos részén, a politikusok közös vacsoráján képviselné, amelyen az európai és a globális biztonságpolitikai témák lesznek napirenden.

A másnapi, hivatalos ülésen Csehországot a kormányfő, valamint Petr Macinka külügyminiszter és Jaromír Zuna védelmi miniszter képviselné. Pavel szerint ők a szövetségeseknek elmagyarázhatnák, miért is csökkentette a kormány idén a védelmi kiadásokat, ami egyebek mellett éles amerikai bírálatokat váltott ki.

„Én ezt a kormány iránti gesztusnak látom. Ez nem egy bezárt ajtó feltörése. Eddig ilyen volt az alkotmányos szokásjog”

– jelentette ki Petr Pavel.

A vita, hogy ki képviselje Csehországot a NATO-csúcson, még januárban robbant ki az államfő és Petr Macinka külügyminiszter között. Ennek kiváltó oka az volt, hogy az államfő nem volt hajlandó kinevezni miniszternek Filip Tureket, a Petr Macinka által vezetett Autósok párt tiszteletbeli elnökét. Macinka akkor úgy fogalmazott, hogy Petr Pavelt az ellenzék képviselőjének tekinti, aki a csúcstalálkozón nem tudná jól elmagyarázni, hogy miért csökkentette a Babis-kormány a védelmi kiadásokat az idei költségvetésben.

Korábban az ilyen fórumokon általában vagy az államfő vagy a kormányfő, esetleg mindkettő részt vett. Petr Pavel hivatalba lépése óta 2023-ban és a következő években is részt vett a NATO-csúcstalálkozókon.

MTI/Felvidék.ma