„Ember vigyázz, figyeld meg jól világod…”

„Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van az ültetésnek, és ideje annak kiszaggatásának, ami ültettetett.” Ezekkel a bibliai sorokkal kezdődött a Magyar Örökség díjas Selye János Gimnázium 2025/2026-os tanévének ballagási ünnepsége május 8-án. Megható volt látni ballagó diákjainkat, a felsorakozott fiatalokat, akik lehet, még nem tudatosítják, de életük egyik legszebb, legmaradandóbb pillanatait élték meg.

Az ünnepi műsort a Nekem8 verséneklő zenekar nyitotta meg. Idén a Tompa Mihály Országos Verseny döntőjének aranysávos 3. helyezettjei és három különdíj tulajdonosai lettek. A csapat mentora Králik Zsuzsanna tanárnő volt. Tagok: Brúder Bettina, Hámori Dalma, aki a művészeti vezető, Presinszky Emma, Téglás Gergely, Polák János Mihály, Hevesi Dániel, Hevesi Sámuel és Suba Kata. Elhangzott: Ha álom az élet – Arany János verse, megzenésítette Hámori Dalma, valamint Tompa Mihály: Népdalok, a Hevesi testvérek megzenésítésében.

Meghívott vendégeink voltak: Orosz Örs, Nyitra megye Kulturális és Turisztikai Bizottságának elnöke, Becse Norbert, Nyitra megye képviselője; megtisztelt bennünket Szabó Árpád mérnök, a Király Püspök Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Czifra György mérnök, az Alapítvány Kuratóriumának tagja, Dr. Ipóth Szilárd, aki az Ipóth-díjakat adta át; jelen volt Kuzma György mérnök, a Szülői Munkaközösség elnöke, Langschadl István mérnök, a Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjai és Tanárai Baráti Körének elnöke, és Kalácska József tanár, a Baráti Kör alelnöke.

Megjelent körünkben Hanuliak Ildikó mérnöknő, Paraszti István édesanyja, és Balogh Enikő doktornő, Paraszti István volt osztálytársa. Mindketten a Paraszti István-díjat adták át.

A 3. évfolyam útravalóját a ballagó negyedikeseknek Nagy Csaba tolmácsolta, a ballagó diákok nevében pedig Czibor Lea IV. C osztályos diákunk búcsúzott. Ezt követően a gimnázium igazgatója, Andruskó Imre köszöntötte a végzősöket, megköszönve az osztályfőnökök munkáját is.

A ballagási ünnepség legjobban várt pillanatai minden évben a díjak, elismerések átadása, jutalmazva azokat a végzősöket, akik kitűnő tanulmányi előmenetelük mellett, hazai, illetve nemzetközi tantárgyversenyeken értek el kimagasló eredményeket, melyekről az évkönyvben olvashatnak részletesen.

Igazgatói dicséretben részesültek a 2025/2026-os tanévben az octavo osztályból: Bödők Levente, Ďurčovič Ádám, Hevesi Dániel, Kovács Aletta, Orvošová Lucia Emma, Simonics Mátyás, Sovinszky Ákos Tamás. A IV. A osztályból: Földes Gergő, Hrina Adrián, Kénesy Dóra, Száraz Eszter, Tapolcsányi Zalán, Varga Bálint. A IV.B osztályból: Angyal Zsófia, Brúder Bettina, Hámori Dalma, Nagy Dóra, Presinszky Emma, Téglás Gergely. A IV. C osztályból: Bölcs Virág Panna, Czibor Lea, Halász Dóra, Koczkás Kitty. A IV. D osztályból: Pastorek Fanni és Szenci Tamás. Az okleveleket átadta Andruskó Imre igazgató úr. Az Öregdiákok Baráti Körének nevében Dr. Kalácska József tanár úr és Langschadl István, a Baráti Kör elnöke ajándékkönyvet adtak át tanulóinknak.

A Király Püspök Alapítvány célja a tehetséges diákok támogatása a továbbtanulásban. Az idei díjazottak: Varga Bálint, IV. A, Polák Dorottya Paula IV. B, Czibor Lea, IV. C, Černaj Boglárka, IV.D és Simonics Mátyás, VIII.N. A díjat átadták Szabó Árpád és Czifra György mérnök urak és az igazgató úr.

Következett az Ipóth Barnabás-díj átadása. Ipóth Barnabás, iskolánk volt igazgatója, 2003-ban díjat alapított. Az évente kiosztásra kerülő díjban a Matematika- és Fizikaolimpia országos döntősei, a kerületi forduló első 3 helyezettje részesülhetnek. Ipóth igazgató úr halála után fia, Dr. Ipóth Szilárd a család támogatásával folytatja a szép hagyományt, támogatva ezzel a legtehetségesebb tanulókat. Az idei tanév Ipóth Barnabás-díjasai: Ďurčovič Ádám, Eliás Simon, magántanuló és Tapolcsányi Zalán IV.A. A díjakat Dr. Ipóth Szilárd és Hevesi Anikó tanárnő adták át.

A következő ünnepélyes pillanat a Paraszti István-díj átadása volt. A díjat Paraszti István, volt gimnazistánk emlékére szülei és diáktársai hozták létre, támogatva ezzel olyan kimagasló tehetségeket, akik orvosi pályára készülnek, ösztönözve őket a további sikerekre. A díjat Hanuliak Ildikó mérnöknő, Paraszti István édesanyja, és Balogh Enikő doktornő, volt osztálytárs adták át. A díjazott pedig Halász Dóra lett, aki a IV.C osztály tanulója. Sok sikert a továbbtanuláshoz és az orvosi pályához!

Palinay Gyula-díj! Palinay Gyula 1930-ban érettségizett gimnáziumunkban, a családtagok hagyományteremtő szándékkal díjat alapítottak. A díjat kiváló tanulmányi eredményekért kapja egy végzős tanuló. A 2025/26-os tanév díjazottja Hevesi Dániel, VIII.N. Az oklevelet átadta Andruskó Imre igazgató úr és Szabó Árpád mérnök úr.

Rotary-díjjal jutalmazzuk a kultúra, anyanyelv, idegen nyelv és a reál tantárgyak terén kimagasló eredményeket elért diákunkat. Az idei tanév Rotary-díjasa Sovinszky Ákos Tamás, VIII.N, kimagasló eredményeiért. A díjat Czifra György adta át.

A DÖK-díjazottja 2025-ben két olyan diáklány lett, akik a Diákönkormányzat tevékenységében kimagaslóan teljesítettek. A díjat a DÖK képviseletében Olláry Viktor és Szlatki Áron adták át. A díjat két lány: Nagy Fruzsina és Füleki Emma kapta.

Az Ifjú Zenész-Ifjú Technikus Díja, tehetségdíj is egyben. A díjazott Téglás Gergely, a IV.B osztály tanulója lett. A díjat Andruskó Imre igazgató úr adta át.

A következő díjat az iskola Szülői Munkaközössége adományozta egy végzős diák kiemelkedő tanulmányi eredményeiért és iskolán kívüli tevékenységeiért. A Szülői Munkaközösség e rangos elismerését Hámori Dalma kapta, a IV.B osztály tanulója.

Az iskolánk mellett működő Klapka György Sportklub évente jutalmazza a negyedik évfolyam legjobb sportolóit. A kezdeményezés a 2005/2006-os tanévben indult a gimnázium testnevelő tanárainak indítványára. Legfontosabb követelmény a díj odaítélésekor a kimagasló sporteredmény mellett a sokoldalúság, illetve az iskola méltó képviselete. A díjazottak: Nagy Dóra, IV.B és Pastorek Fanni, IV.D. Rangos eredményeiket az évkönyv részletesen tartalmazza. A díjakat átadta Gyurenka István testnevelőtanár és Szabó Árpád mérnök úr, aki alapítványunk nevében jutalmazta a sportolókat. Ifjú Sporttehetség díjban részesült Fazekas Kristóf, aki az VIII.N osztály diákja.

A gimnázium egyik legrangosabb díja, a Kaszás Attila-díj. A 2025/26-os tanévben is jutalmaztuk amatőr diákszínjátszóink egyikét. A Kaszás Attila-díjat minden évben a Gimisz színjátszó csoport szalagavatói darabjában nyújtott kimagasló színészi teljesítmény alapján ítéli oda a Kuratórium. Ebben a tanévben a Gimisz Diákszínpad a Mamma Mia című darabot vitte színpadra. A díjazott idén Brúder Bettina, a darab egyik főszereplője, IV.B osztályos tanuló lett.

Intézményünkben idén is 10 diák részesült, köztük négy ballagónk a Tigra- ösztöndíjban, melynek értéke diákonként átlag 1000 euró, a budapesti székhelyű Tigra Kft. felajánlásában. Az ösztöndíjasok: Ďurčovič Ádám, Simonics Mátyás, Hriňa Adrián és Poló Zsófia.

A Pro Patria-díj szintén az egyik legrangosabb elismerés. A díjazott idén Száraz Eszter, IV. A osztályos tanuló, aki az angol nyelvi olimpia kerületi 1. és országos 2. helyezettje. A díjat Szabó Árpád és az igazgató úr adták át.

Igazgató úr idén különdíjat adományozott annak a diáknak, aki a 4 év alatt a legtöbb cikket írta és szerkesztette, ill. számos esszéíró verseny győztese is volt. A Mikes Kelemenné-díj Csehy Flóráé lett, a IV. C osztályból.

Intézményünk legrangosabb díja a Selye Díj. Ebben az elismerésben idén Ďurčovič Ádám részesült, aki a Nemzetközi Matematikaverseny abszolút győztese lett Erdélyben, valamint a Természettudományi Triatlon országos verseny 1. helyezettje. További eredményeit az évkönyv tartalmazza.

Végül következett egy gesztus, elismerés az igazgató úr részéről. A pár évvel elkezdett hagyományt folytatva köszönetét és elismerését fejezte ki azoknak a szülőknek, akiknek nemcsak a most ballagó gyermekük, hanem a családjukból több generáció tagjai is a gimnázium diákjai voltak és az intézményt erkölcsileg-anyagilag is támogatták. Elismerésben részesültek: Uzsák Bea, Dr. Kiss Tamás, Dr. Zajos Noémi, Farkas Banai-Tóth Lívia, Czibor Angelika és Izsák Anita. A kedves szülőknek szívből gratulálunk!

A Szózat hangjai után az alma materből elindultak ballagóink a Megye utca irányába a Klapka térig, ahol Keszegh Béla polgármester úr is köszöntötte őket, majd elénekelték a Himnuszt. Jókai és Szent István szobránál elhaladva visszaérkeztek az iskolába, ahol egy közös énekkel zárták a ballagást.

„Ember vigyázz, figyeld meg jól világod: / ez volt a múlt, emez a vad jelen, – / hordozd szivedben. Éld e rossz világot / és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, / hogy más legyen.” (Radnóti Miklós)

Ballagóink! Kívánunk Nektek reményt, hitet és szeretetből táplálkozó erőt!

Isten áldjon Benneteket!

Farkas Adrianna, magyartanár, a ballagási ünnepség háziasszonya/Felvidék.ma