Pellegrini a béke megóvására szólított fel a május 8-ai évforduló alkalmából

Pénteken az emberiség legszörnyűbb háborújának befejeződésére emlékezünk. Tisztelettel és köszönettel emlékezzünk mindenkire, akik fegyverrel a kezükben védték a szabadságunkat, és akik a legnagyobb áldozatot hozták meg érte. Az ő bátorságuknak és hősiességüknek köszönhettük a békét, amit ma magától értetődőnek tartunk – közölte a közösségi médiában Peter Pellegrini államfő a fasizmus felett aratott győzelem és a világháború befejeződésének 81. évfordulója alkalmából.

Egyúttal a béke megóvására szólított fel mindenkit. „Sajnos 81 évvel a legpusztítóbb háború után a világrend felbomlásának vagyunk tanúi, és egyre több nagyhatalom hajlik a háborús megoldások felé. Ezért arra kérek mindenkit, hogy a harag és gyűlölet helyett a békét engedje be a szívébe. A múlt fontos pillanataira emlékezve ne engedjük, hogy a háború szörnyűségei ismét valósággá váljanak. Becsüljük meg a hősöket!

Álljunk szilárdan a szabadság, az emberi méltóság és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet oldalán! Legyen a mai nap emlékeztető és egyben elhatározás is – védjük meg Szlovákia és az egész világ békéjét!”

– tette hozzá az államfő.

Európában 1945. május 8-án a náci Németország feltétel nélküli kapitulációjával ért véget a második világháború. Ez a nap a Hitler elleni koalíció államaiban a fasizmus feletti győzelem napja.

TASR/Felvidék.ma

