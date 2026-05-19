A kormány növekedési intézkedéseinek megvitatását követeli a Szakszervezetek Konföderációja

Illusztrációs felvétel (Fotó: kozsr.sk)

A Szakszervezetek Konföderációja (KOZ) tiltakozik amiatt, hogy miként kezeli a kormány a fontos gazdasági és szociális döntések előkészítését, és azt követeli, hogy a háromoldalú érdekegyeztető tanácson vitassák meg azokat a javaslatokat, amelyektől a kabinet gazdasági növekedést remél.

A szakszervezetek az eddig kiszivárgott intézkedési javaslatokra reagáltak, szerintük még a jogalkotási folyamat megindítása előtt össze kell hívni az ügyben a kormány gazdasági és szociális egyeztető tanácsát.

A KOZ szerint a javaslatok komolyan veszélyeztetik a munkavállalói környezetet.

„Aggodalommal figyeljük a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet érintő tervezett beavatkozásokat, a munkaidő-módosításokat, valamint a munkavállalói üdülési hozzájárulások tervezett eltörlését”

– közölte a szakszervezet. Hozzátette, a szociális vívmányok megnyirbálásával és a munkavállalók védelmének csökkentésével nem lehet gazdasági fellendülést elérni, és csak újabb anyagi terheket raknak a dolgozók vállára, az egészségüket is veszélyeztetve.

Az ellen is tiltakozik a szakszervezet, hogy hozzányúljanak a Munka Törvénykönyve 120-as paragrafusához, amely a minimálbér-szinteket szabályozza, mivel ez romboló hatású támadás lenne a dolgozók szociális jogai ellen.

„Ez a lépés a gyakorlatban a szakképzett munka értékének általános leértékelődését és a jelenlegi bérrendszer szétverését jelentené, és munkavállalók százezreinek életszínvonala csökkenne”

– tette hozzá a KOZ vezetése.

Denisa Saková (Hlas-SD) gazdasági miniszternek a kormány szerdai (május 20.) ülésén kellene előterjesztenie a gazdaságélénkítőnek szánt intézkedéseket, amelyek az eddigi közlések szerint nem lesznek hatással az állami költségvetésre.

TASR/Felvidék.ma

