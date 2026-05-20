Home Itt és Most A környezetvédelmi miniszter lecserélését javasolja az SNS
Itt és Most

A környezetvédelmi miniszter lecserélését javasolja az SNS

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Tomás Taraba miniszter gútai látogatásán (Szalai Erika/Felvidék.ma, archív)

A Robert Fico (Smer-SD) kormányfő által kilátásba helyezett lehetséges kormányátalakításra reagálva a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) saját jelöltje, a környezetvédelmi miniszter lecserélést javasolja – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Zuzana Škopcová, az SNS elnökének irodavezetője.

„A Szlovák Nemzeti Párt fenntartja azt az álláspontját, hogy Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter (SNS-jelölt) három éve teljesen autonóm módon vezeti a tárcát, beleértve a személyzeti döntéseket is, miközben hosszú ideje nem folyt érdemi egyeztetés a minisztérium által kidolgozott anyagokról” – mondta Škopcová.

Az irodavezető hozzátette, hogy ezért – amíg ezekről a projektekről csak a sajtóból értesül a párt – az SNS nem vállalhat politikai felelősséget a védett területek zónákra osztásáért, a szélerőmű-parkokért, az akkumulátorgyárakért, a szivattyús-tározós vízerőművekért, az illegális kutak miatt az állampolgárokra kiszabott bírságokért, a külföldi szolgálati utakért vagy a környezetvédelmi miniszter hatáskörébe tartozó egyéb projektekért.

„A Szlovák Nemzeti Párt számára fontos a kormány stabilitásának megőrzése, és kész a politikai kompromisszumokra a koalíciós partnereivel”

– tette hozzá Škopcová.

Kedden az SNS bejelentette, elhatárolódik Taraba tátrai védett területek zónákra osztására vonatkozó javaslatától. A szerdai kormányülés után a miniszter kijelentette, kiáll a javaslat mellett.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Két év feltételes szabadságvesztésre ítélték Ľubica Roškovát agrártámogatási...

A munkavállalók 36%-a fizetéstől fizetésig él

A felvidéki magyarság XX. századi sorskérdéseiről tanácskoztak Komáromban

„Előbb az érdekegyeztető tanács elé kerülnek a növekedési...

Megváltoztatnák a népszavazás érvényességi küszöbét

Gubík László: egyetlen magyar párt van, és 2027-ben...

Tomáš: nem támogatunk a munkavállalókat rosszul érintő intézkedéseket

A kormány növekedési intézkedéseinek megvitatását követeli a Szakszervezetek...

Li Hung-Csunggal, a kínai parlament alelnökével találkozott az...

Áprilisban 3,96%-ra csökkent a munkanélküliség

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma