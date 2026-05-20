A környezetvédelmi miniszter lecserélését javasolja az SNS

A Robert Fico (Smer-SD) kormányfő által kilátásba helyezett lehetséges kormányátalakításra reagálva a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) saját jelöltje, a környezetvédelmi miniszter lecserélést javasolja – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Zuzana Škopcová, az SNS elnökének irodavezetője.

„A Szlovák Nemzeti Párt fenntartja azt az álláspontját, hogy Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter (SNS-jelölt) három éve teljesen autonóm módon vezeti a tárcát, beleértve a személyzeti döntéseket is, miközben hosszú ideje nem folyt érdemi egyeztetés a minisztérium által kidolgozott anyagokról” – mondta Škopcová.

Az irodavezető hozzátette, hogy ezért – amíg ezekről a projektekről csak a sajtóból értesül a párt – az SNS nem vállalhat politikai felelősséget a védett területek zónákra osztásáért, a szélerőmű-parkokért, az akkumulátorgyárakért, a szivattyús-tározós vízerőművekért, az illegális kutak miatt az állampolgárokra kiszabott bírságokért, a külföldi szolgálati utakért vagy a környezetvédelmi miniszter hatáskörébe tartozó egyéb projektekért.

„A Szlovák Nemzeti Párt számára fontos a kormány stabilitásának megőrzése, és kész a politikai kompromisszumokra a koalíciós partnereivel”

– tette hozzá Škopcová.

Kedden az SNS bejelentette, elhatárolódik Taraba tátrai védett területek zónákra osztására vonatkozó javaslatától. A szerdai kormányülés után a miniszter kijelentette, kiáll a javaslat mellett.

