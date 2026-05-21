Blanár szerint nem terveznek kormányátalakítást, a költségvetés a legfontosabb

Fotó: SITA

Nem tervezünk kormányátalakítást, és nincs is rá semmi ok – jelentette ki Juraj Blanár (Smer-SD) külügyminiszter. Azt hangsúlyozta, a kormánykoalíció számára a költségvetés elfogadása a legfontosabb. A környezetvédelmi miniszterrel kapcsolatos vitát az SNS belügyének tekinti.

„Ez a párt belső ügye. Nem tervezünk semmilyen kormányátalakítást. Most a gazdaságélénkítő intézkedésekre és a költségvetés előkészítésére kell fordítanunk minden energiánkat, ez a legfontosabb” – mondta újságíróknak a finnországi Tamperében munkalátogatáson részt vevő Blanár.

„Úgy gondolom, egyelőre semmi ok a kormány átalakítására”

– tette hozzá.

Szerinte a költségvetési vita során sok minden eldől.

„Látni fogjuk, hogyan sikerül lezárni a költségvetési egyeztetéseket, kiderül, miben értünk egyet, és esetleg miben nem. Ez lesz a legfontosabb, amivel foglalkoznunk kell”

– hangsúlyozta Blanár.

Az SNS szerdán jelentette be, hogy a Robert Fico (Smer-SD) kormányfő által kilátásba helyezett lehetséges kormányátalakításra reagálva saját környezetvédelmi miniszterének lecserélését javasolja.

A párt szerint Taraba teljesen autonóm módon irányítja a tárcáját, nincs semmilyen egyeztetés, és a pártnak nincs rálátása a minisztérium projektjeire. A nemzeti parkok zónákba sorolási tervével kapcsolatban is kifogásai vannak, és többször kérte Tarabát annak módosítására. Taraba kitart a javaslata mellett.

TASR/Felvidék.ma

