Tisztújító közgyűlést tartott a Rákóczi Szövetség és átadták a Kun Ferencz-díjat

Tisztújító közgyűlést tartotta a Rákóczi Szövetség 2025. november 29-én a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban. A tisztújító közgyűlésen az alábbi eredmény született: összesen 165 érvényes szavazatot adtak le a résztvevő tagok.

A Rákóczi Szövetség elnöksége 2025-2029 között:

Csáky Csongor, elnök – 165 szavazat

Nagy Zoltán Levente, alelnök– 165 szavazat

Németh Zsolt, alelnök– 165 szavazat

Mihályi Magdolna, alelnök– 165 szavazat

Mucsi Balázs, alelnök– 165 szavazat

Dr. Ősi Barnabás, alelnök– 165 szavazat

Szilágyi Zoltán, alelnök– 165 szavazat

Dr. Tárnok Balázs, alelnök– 143 szavazat

A Rákóczi Szövetség felügyelőbizottsága 2025-2029 között:

Dr. Ambrus Sándor Csaba– 165 szavazat

Gabri Rudolf– 165 szavazat

Nagy Csaba– 165 szavazat

Dr. Szabó Tibor– 165 szavazat

Tóth Tibor– 165 szavazat

A tisztújító közgyűlést megelőzően a Rákóczi Szövetség Kun Ferencz-díjjal ismerte el azoknak a hölgyeknek és uraknak elkötelezett munkáját, akik az elmúlt években, évtizedekben kiemelkedő közösség- és értékteremtő munkát végeztek, a Rákóczi Szövetség ügyét szolgálva.

Kun Ferencz-díjban részesült: Kollár Lajos orvosprofesszor, elkötelezett szolgálatáért és a Kárpát-medencei gyermek vitorlástáborok létrehozásáért, Szende Márta tanár, a gyömrői Rákóczi szervezet korábbi vezetője a Rákóczi Szövetség ügyének több évtizedet átölelő szolgálatáért és a gyömrői közösség és kultúra szolgálatáért.

Z. Urbán Aladár, tanár, a Rákóczi Szövetség nagykürtösi célalapjának korábbi vezetője a Rákóczi Szövetség ügyének önzetlen és elkötelezett szolgálatáért és a nagykürtösi célalap mintegy három évtizedet átölelő vezetéséért. Tamássyné Dr. Bíró Magda, egyetemi docens, a Rákóczi Szövetség zuglói szervezetének vezetője a Rákóczi Szövetség ügyének önzetlen és elkötelezett szolgálatáért, valamint a zuglói közösség és kultúra építésében végzett meghatározó szerepvállalásáért.

Dalmay Árpád, a Rákóczi Szövetség Nyíregyházi szervezetének vezetője a Rákóczi Szövetség ügyének önzetlen és elkötelezett szolgálatáért, valamint a beregszászi Rákóczi szervezet megalapításáért és a Rákóczi-kultusz fáradhatatlan műveléséért. Duray Rezső a Rákóczi Szövetség szenci célalapjának vezetője a Rákóczi Szövetség ügyének önzetlen és elkötelezett szolgálatáért és a szenci célalap mintegy három évtizedet átölelő vezetéséért.

Románovits Károly, a Rákóczi Szövetség Szigetvári Szervezetének vezetője a Rákóczi Szövetség ügyének önzetlen és elkötelezett szolgálatáért, valamint a szigetvári közösség és kultúra építésében végzett meghatározó szerepvállalásáért.

Paál István, a Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi szervezetének vezetője önzetlen és elkötelezett szolgálatáért, valamint a zalaegerszegi közösség és kultúra építésében végzett meghatározó szerepvállalásáért.

Süli Zoltán, a Rákóczi Szövetség vajdasági, Csókai szervezetének vezetője a Rákóczi Szövetség ügyének önzetlen és elkötelezett szolgálatáért, valamint a csókai közösség és kultúra építésében végzett meghatározó szerepvállalásáért. Laco Árpád rozsnyói középiskolai tanár a Rákóczi Szövetség ügyének önzetlen és elkötelezett szolgálatáért, valamint a rozsnyói középiskolai Rákóczi szervezet létrehozásáért és a helyi magyar ifjúság nevelésében, közösségépítésében végzett meghatározó munkásságáért.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma