Életének 80. esztendejében elhunyt Z. Urbán Aladár

Életének nyolcvanadik esztendejében elhunyt Z. Urbán Aladár tanár, művelődésszervező, helytörténész, a Palóc Társaság alapítója (1989) és vezetője, rovásírásversenyek szervezője, a Magyar Arany Érdemkereszt tulajdonosa. Honismereti írásai, pedagógiai tárgyú cikkei az 1960-as évektől jelentek meg. Helytörténeti és honismereti füzetek szerzője, szerkesztette a Palóc Társaság hírmondóját, a Jó Palócokat. Pedagógusként vallotta: nem elég magyarul tanítani, a magyar szellemiséget is át kell adni.

„Életének 80. esztendejében, váratlan hirtelenséggel elhunyt a nagy tanító, a Palóc Társaság fáradhatatlan elnöke, igaz barát, és igaz palóc-magyar ember. Nemcsak tanítóm volt, aki gyermekkoromtól, mint alapiskolai osztályfőnököm vezetett, de később a Csemadokban, a Palóc Társaságban is ott volt velem, vagyis én voltam vele. Mindent megtanított, amit a nemzetről, a hazáról, a szülőföldről, az anyanyelvről tudnom kellett.

Bejártuk a Kárpát-medence minden zugát, sírokat újítottunk fel a feledés homályából, emléktáblákat, szobrokat emeltünk nagyjainknak, és kerestük az igazságot e térkép mögé zárt hazában, a határok mögé szorított szülőföldön, nemzetrészben, s végül végleg belenőttünk a tájba, melynek most már végleg , és örökké a részese lesz.

Az Örökség Népfőiskolai Táborok, a rovásírásversenyek, a történelmi szavalóversenyek és pályázatok az egész Kárpát-medencében ismertek voltak általa. Nemcsak a zászlót vitte elöl, a végére ő maga lett a zászló, a tűz, a fáklya. A végtelen szomorúság, mely most betölti a szívemet, mégis vigaszt ad, hogy ismerhettem, a barátja voltam, és most már maradok is, amíg minden porba nem hull majd utánunk. Köszönök mindent, a megköszönhetetlent, az érzést, a hitet, a biztatást, amit kaptam tőle, hogy ,,magyarnak lenni büszke gyönyörűség….. ” Nemcsak hazájának, szülőföldjének, de nemzetének is méltó híve volt, rendületlenül.

Nyugodj békében barátom! Jó utat a Csillagösvényen!” – búcsúzik tőle közösségi oldalán Hrubík Béla.

Emlékét megőrizzük.

