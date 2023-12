Az SNS, a Smer-SD és a Hlas-SD alkotta kormánykoalíció még nem nevezte meg államfőjelöltjét, ám a közvélemény-kutatások Peter Pellegrinit, a Hlas és a parlament elnökét jelzik esélyesként, aki hivatalosan még nem jelentette be indulását a posztért.

A sajtóban többször nyilatkozta, hogy döntését a jövő év elején jelenti be, azt azonban megerősítette, hogy a pártban komolyan mérlegelik a jelölését. A Smer elnöke, Robert Fico kijelentette, nem indul ismét (2014-ben jelöltette magát a köztársságielnök-választáson, amikor a második fordulóban alulmaradt Andrej Kiskával szemben), viszont többször kifejezésre juttatta, hogy

amennyiben Pellegrini jelölteti magát, a Smer támogatni fogja.

Az SNS élén álló Andrej Danko azonban nem teljesen ért egyet Pellegrini jelölésével, december elején kijelentette, tart attól, hogy a kormánykoalíció széteshet, ha Pellegrini megnyerné a választást, s szerinte a koalíció más jelöltet is találhatna. Szavaiból kiderül, hogy a nemzetiek saját jelöltben gondolkodnak és tárgyaltak például Štefan Harabinnal is. Azt is elárulta, hogy az ő indulásának lehetősége is felmerült, de ezt akkor kizárta. Ezzel szemben Tomáš Taraba (SNS) környezetvédelmi miniszter már azt nyilatkozta, hogy amennyiben az SNS saját államfőjelöltet indít, az a legnagyobb valószínűséggel Danko lesz.

Ha Pellegrini jelöltetné magát, akkor a közvélemény-kutatások szerint a legkomolyabb ellenfele a volt külügyminiszter, Ivan Korčok lenne.

Korčok november elején bejelentette, hogy sikerült összegyűjtenie a szükséges számú aláírást az államfőválasztáson való indulásához, pontosabban a 15 ezer aláírás két és félszeresét. Mint mondta, polgári jelöltként indul, de nem határolódik el a politikai pártok esetleges támogatásától sem. Korčokot támogatja a Progresívne Slovensko, illetve az Občianska konzervatívna strana, de pozitívan viszonyul hozzá a SaS több tagja is. A Slovensko mozgalom is üdvözölte Korčok jelölését, de hozzátették, remélik, hogy a demokratikus gondolkodású, korrupcióellenes választók több számukra megfelelő jelölt közül választhatnak.

A kereszténydemokraták elnöke, Milan Majerský szerint ők saját jelöltben gondolkodtak, felmerült Miriam Lexmann EP-képviselő és Viliam Karas volt igazságügyi miniszter neve is. Végül azonban úgy döntöttek, hogy nem indítanak saját jelöltet.

A Median SK választási felmérései szerint a legnagyobb esélye Pellegrininek és Ivan Korčoknak van. A FOCUS ügynökség december elején nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatási eredménye alapján amennyiben ez a két jelölt kerülne a második fordulóba, a választást Pellegrini nyerné, a válaszadók 60 százaléka rá szavazna, míg Korčokra a 40 százalékuk. Az Ako ügynökség felmérése is hasonló eredményt mutat, annak alapján is Pellegrini nyerne a szavazatok 40 százalékával, míg Korčok valamivel több mint 30 százalékot szerezne.

A harmadik helyre Štefan Harabin kerülne a szavazatok nem egész 9 százalékával.

A volt igazságügyi miniszter és a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke, Štefan Harabin ugyancsak bejelentette, hogy indul az államfőválasztáson, hozzátéve, hogy Szlovákiának egy nemzeti érzelmű, hazafias beállítottságú államfőre van szüksége. A szükséges támogató aláírásokra vonatkozóan elmondta, már összegyűjtötte, de szeretne minimum 20 ezer aláírással indulni, így folytatja a gyűjtést. Ő már az előző államfőválasztáson is indult, a szavazatok több mint 14 százalékát szerezte meg, ami a harmadik helyhez volt elég, tehát nem jutott tovább a második fordulóba.

További induló Ján Kubiš diplomata, volt külügyminiszter, aki szerint a jövendőbeli elnöknek tapasztalatokkal és megfelelő jellembeli tulajdonságokkal kell rendelkeznie, hogy egy egységes és erős Szlovákiát teremtsen és eredményesen bekapcsolódhasson a klímaválság és az illegális migráció problémájának megoldásába.

Felmerült a volt országos rendőrfőnök, Hamran István indulása is, akit októberben Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter leváltott posztjáról. Hamran végül kijelentette, nem jelölteti magát és szándéka szerint visszavonul a közéletből. Azt azonban elárulta, hogy mérlegelte az indulását. Polgári jelöltként indulna Beáta Janočková, illetve független nemzeti jelöltként Marta Čurajová, aki decemberben jelentette be, hogy megkezdi az aláírások gyűjtését.

Ugyancsak indul a köztársaságielnök-választáson Forró Krisztián, a Magyar Szövetség elnöke,

aki jelöltségéről a párt kongresszusa után azt mondta: A felvidéki magyarságnak kell saját jelöltet indítania, hogy hallassuk hangunkat, hogy jelezzük, itt vagyunk! Hozzátette, bár valószínű, hogy a jövő tavasszal esedékes államfőválasztás eredményeképpen nem magyar lesz Szlovákia köztársasági elnöke, a jelölés azonban jó lehetőséget teremt arra, hogy ráirányítsa a figyelmet a felvidéki magyar közösségre és problémáira is.

Az államfői posztra való jelöléshez az alkotmány értelmében legalább 15 parlamenti képviselő támogatására vagy legkevesebb 15 ezer polgár támogató aláírására van szükség.

„Államfővé azt a személyt választják meg, akik megszerzi a szavazásra jogosult polgárok szavazatainak több mint a felét. Amennyiben ez egyiküknek sem sikerül, 14 napon belül megtartják a választás második fordulóját, melybe az a két jelölt jut tovább, akik a legtöbb szavazatot kapták. A második fordulóban azt választják köztársasági elnökké, aki a szavazatok többségét szerzi meg.

A jelöltnek parlamenti képviselővé választhatónak kell lennie és be kell töltenie a 40. életévét. A választás időpontját a parlament elnöke jelenti be, tehát ebben az esetben Peter Pellegrini, úgy, hogy a választás első fordulója legkésőbb 60 nappal a hivatalban lévő államfő megbízatási időszakának lejárta előtt megvalósuljon. A jelenlegi államfő, Zuzana Čaputová nem indul a posztért.

