Példaértékű kétnyelvűség egy szlovák üzletláncban

Őry Péter, Csallóközcsütörtök polgármestere a minap arról számolt be közösségi oldalán, hogy példaértékű kétnyelvűsítést tapasztalt a településen újonnan nyíló új élelmiszerüzletben. Az Árpád-kori település a szlovák főváros közelében ma már egy nyelvszigetnek, vagy a nyelvhatár peremének számít és a környezetében lévő falvak, városok már szinte mind szlovák többségűek.

„Azon kevés település egyike vagyunk, amely már az előző tulajdonossal is együttműködési megállapodást kötött, aminek részét képezte a kölcsönös tiszteleten alapuló kétnyelvűség. Az akkori Coop Jednota üzletből mára Terno lett. A tulajdonosváltás alatt termesztésen jeleztük, hogy volt egy szerződésünk és szeretnénk a továbbiakban is kétnyelvűnek látni a boltot” – írta Őry Péter, akit ennek kapcsán arról kérdeztünk, melyik törvény teszi lehetővé, hogy kötelezzenek – jelen esetben – egy üzletláncot a kétnyelvűség betartására, illetve azt is tudni szerettük volna, mit javasol a magyar települések vezetőinek hasonló helyzetben.

Mint mondta, Csallóközcsütörtök településen a Jednota már akkor kétnyelvű volt, amikor még senki nem foglalkozott ezzel. 2014-ben az önkormányzat egy nem törvényből eredő együttműködési megállapodást kötött az üzletlánc helyi boltjával. „A törvény által nem tiltott szabályokat fektettünk le. Többek között ebben a szerződésben köteleztük a Jednota üzletláncot, hogy biztosítsa a településen működő boltjában a teljes körű kétnyelvűséget” – mondta, arra hivatkozva, hogy a falu lakosságának többsége magyar nemzetiségű.

„A településvezetőknek azt tudom javasolni, ha érkezik hozzájuk egy beruházó, egy üzletlánc, akkor hívják meg, beszélgessenek el vele és szerződjenek, mivel azt tapasztalom, hogy az üzleti életben nagyon nyitottak a vállalkozások” – osztotta meg tapasztalatait.

Most, hogy a Jednota üzletlánc a környéken átadta a Terno élelmiszerláncnak az üzleteit, Kállay Andrással közösen felkeresték őket, hogy érvényesíthessék az előző bolttal már megkötött, a kétnyelvűség betartására vonatkozó szerződést. „Legnagyobb meglepetésemre nyitott kapukat döngettem, mert az üzletlánc vezetősége tájékoztatott, hogy ők eredetileg is mindent két nyelven írnak ki, egyforma betűtípust használva, sőt, magyar nyelven is tájékoztatják a vásárlóikat a hangosbeszélőn” – jegyezte meg. Őry hozzátette, a közeli szlovák falvakban is kétnyelvűek ezek az élelmiszerüzletek. „Vörösmajorban már csak szlovákok élnek, de a Terno üzlete ott is kétnyelvű” – hívta fel a figyelmet.

„Elgondolkodtató egyébként, hogy míg a határ menti városokban működő nagyobb üzletláncok magyar fordítással terjesztik a szórólapjaikat Magyarországon, hogy a határ túloldalán élőket is bevonzzák az üzleteikbe, de a szlovákiai vásárlóknak – köztük sok magyar nemzetiségűnek – már csak szlovák nyelvű szórólapokat juttatnak el, sőt, az üzleteikben sokszor nem köszönnek vissza a magyar nyelvű feliratok sem” – tette még hozzá Őry, aki hangsúlyozta, személy szerint gratulál a Terno hozzáállásához, és rendkívül pozitívnak tartja, hogy mindenkihez tisztelettel viszonyulnak.

Szalai Erika/Felvidék.ma