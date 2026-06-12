Érsekújvár a holokauszt több ezer áldozatára emlékezik

A holokauszt több ezer ártatlan áldozatára, valamint azokra a tragikus eseményekre emlékeznek Érsekújvár lakosai, amelyek örökre nyomot hagytak a város és egész Európa történelmében. A városból és környékéről összesen 4843 zsidó származású lakost hurcoltak el két deportálási transzport során.

Az első szerelvény 1944. június 12-én indult el Érsekújvárról, a második pedig három nappal később, június 15-én követte azt. A deportáltak közül csupán körülbelül minden tizedik ember élte meg a második világháború végét – emlékeztetett Klein Ottokár polgármester.

A deportálásokra azt követően került sor, hogy a város központjában gettót hoztak létre, a zsidó lakosságot pedig a téglagyár területére koncentrálták. A tragikus események egész családokat fosztottak meg otthonuktól, emberi méltóságuktól és végső soron az életüktől.

„A történelmi emlékezet arra kötelez bennünket, hogy ne feledkezzünk meg a második világháború eseményeiről, és megőrizzük azoknak az embereknek az emlékét, akik a gyűlölet és az üldöztetés áldozataivá váltak”

– fogalmazott Klein.

A polgármester hangsúlyozta, hogy minden formájában el kell utasítani az antiszemitizmust, a gyűlöletet és az intoleranciát. Egyúttal kiemelte annak fontosságát is, hogy a fiatal generációk megfelelő ismereteket szerezzenek a holokauszt tragédiájáról és annak következményeiről.

Lang Tamás, az Érsekújvári Zsidó Hitközség elnöke elmondta:

„Érsekújvár városában és a környékén ma már csupán öt holokauszttúlélő él.”

Rámutatott arra, hogy az élő tanúk száma évről évre fogy, ezért egyre nagyobb jelentősége van a történelmi emlékezet megőrzésének.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk