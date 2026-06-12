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Kivételesen hétfőn is lesz parlamenti ülés

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Szlovák parlament (Fotó: TASR)

Kivételesen június 15-én, hétfőn is ülésezik a parlament, a képviselők többsége támogatta az erre vonatkozó kormánypárti javaslatot.

A hétfő általában szabadnap a törvényhozásban, de jövő hétfőn 9-től 19 óráig lesz ülésezés – szavazás nélkül.

A tervek szerint az önkormányzatok és a parlament megbízatási idejének négyről öt évre való meghosszabbítását vitatják meg.

Az első javaslatot a Hlas-SD terjesztette be, és csak az önkormányzati ciklusra vonatkozik.

A második módosítást az SNS dolgozta ki, és a kormányzati ciklusra is vonatkozik.

TASR/Felvidék.ma

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