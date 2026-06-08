Ötödször mozdult meg Ipolyság

Immár ötödik alkalommal szervezték meg a Mozdulj Ipolyság! elnevezésű futóversenyt Ipolyságon. A június 7-ei sporteseményre több mint másfél százan neveztek be.

Mint a szervezők, az ipolysági székhelyű Szokolyi Alajos Olimpiai Klub és Ipolyság városa az esemény felhívásában megfogalmazták: „Futással, kocogással, sétával és skandinávgyaloglással mozdulhatunk együtt. Csatlakozzon hozzánk június 7-én, sportoljon egy jót, találkozzon a barátaival és tegyünk együtt az egészséges életmódért!”

A fenti idézet többszörösen is megvalósult vasárnap délután. Hiszen többgyermekes családok, baráti társaságok, sportegyesületek tagjai jelentkeztek be a versenyre.

A táv abszolválása mellett az örömteli találkozásnak, nagy beszélgetéseknek is volt helye a városliget melletti utcán.

Az idei évben is külön gyermekeknek és felnőtteknek szánt futóversennyel készültek. A tíz éven aluli gyermekekre 380 méteres táv várt a városliget melletti utcákon. A felnőttek és a nagyobb gyermekek 2,5 kilométeres, 5 kilométeres és 7,5 kilométeres távra regisztrálhattak.

Volt aki futva, mások kocogva vagy skandinávgyalogolva tették meg választott távjukat. A helyiek mellett a környező és a távolabbi településekről is érkeztek futók. Anyaországi versenyzők is akadtak. Egyre több a visszatérő futó, akik már számolnak azzal, hogy június első hétvégéjén Ipolyságon futnak.

Mint már írtuk,

baráti társaságok, megszokott kis csapatok közösen készültek a versenyre. Többgenerációs családok éppúgy képviseltették magukat, mint a szépkorúakból álló skandinávgyalogló csapat.

A 2,5 kilométeres távon a hölgyeknél a következő eredmény született: első helyezett Tóth Abigél, a második helyen végzett Natalia Kluková, harmadik Emília Véghová.

A férfiak 2,5 kilométeres távjának eredményei: első Csenteri Csaba, második Bilik Peter, harmadik ifj. Ivan Kolev. A 2,5 kilométeres táv összesített eredménye ITT érhető el.

Az 5 kilométeres távon a hölgyeknél Sylvia Behúlová szerezte meg az első helyet, második lett Alexandra Lilia, a harmadik helyen Eva Borgulová végzett.

A férfiaknál az első helyezett lett Antal Alex, a második helyen végzett David Lilia, a harmadik helyet Tomas Lilia szerezte meg. Az 5 kilométeres táv összesített eredménye ITT található.

7,5 kilométeren a hölgyeknél Nyéki Katalin végzett az élen, második lett Róth Tamara, a harmadik helyet pedig Gabriela Macúchová szerezte meg. A férfiaknál Imre Tamás lett az első, Petrežil Richard a második, Ladislav Macúch pedig a harmadik. A 7,5 kilométeres táv összesített eredménye ITT található.

Minden célba ért versenyző emlékérmet kapott, az idei érmén a Mozdulj Ipolyság 2026 felirat mellett a verseny rajtjától alig pár tíz méterre található evangélikus templom képe látható.

A 2025-ös futóversenyt ITT összegeztük, 2024-es rendezvényről ITT írtunk, a 2023-as verseny összefoglalója ITT található, a 2022-es eseményről ITT számoltunk be.

Pásztor Péter/Felvidék.ma