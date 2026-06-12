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Tehetség, összefogás és egy új partnerség születése

A művészet ünnepe Rimaszombatban a tanévzáró gálaesten

Pósa Homoly Erzsó
Pósa Homoly Erzsó
A Magán Művészeti Alapiskola tanévzáró gálaestje (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Ünnepi hangulat, vastaps és emlékezetes pillanatok jellemezték a Heuréka almágyi, klenóci és újantalvölgyi magán művészeti alapiskola tanévzáró gálaestjét, ahol a közönség nemcsak a diákok egész éves munkájának gyümölcsét láthatta, hanem egy történelmi jelentőségű eseménynek is részese lehetett.

Rimaszombatban a június 11-én megrendezett gálaest nyitánya már az első percekben megmutatta, hogy a művészet valóban képes összekötni az embereket. Megtelt a kultúrház szülőkkel, nagyszülőkkel, érdeklődőkkel. Az iskolák vezetése is képviseltette magát, hiszen büszkék növendékeikre.

A táncosok, zenészek, énekesek és színjátszók előadásai mögött hónapok kitartó munkája, szorgalma és a pedagógusok elhivatott felkészítő tevékenysége állt, amelyet a közönség hálás tapssal jutalmazott.

A gálát magyar és szlovák nyelven az est háziasszonyai Kovács Magdaléna és Milen Gabriella konferálták. A műsorban a klasszikus zene remekművei és a modern dallamok egyaránt helyet kaptak. Schubert, Haydn, Chopin, Händel és Tarrega művei mellett felcsendültek ismert filmzenék és világslágerek is, miközben a néptánc, népmese, a színházi előadások és a látványos koreográfiák tovább színesítették a programot.

A Magán Művészeti Alapiskola tanévzáró gálaestje (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A rajz szak növendékeinek alkotásai sem maradtak otthon. A Városi Művelődési Központ előtérben, ahol ünnepi fogadás is várta a résztvevőket, kiállítást rendeztek a munkákból, hogy betekintést engedjenek az egész éves kreatív munkába.

A gálaest műsora és fellépői

  • Send Me an Angel – táncprodukció
  • Franz Schubert: Esz-dúr Impromptu, Op. 90 No. 2 – előadó: Berki Barbara (zongora)
  • Szervánszky Ernő: Magyar tánc – előadó: ifj. Bari Tibor (hegedű), kísérte: Mgr. Bari Tibor
  • Francisco Tárrega: E-moll Capriccio – előadó: Benčík Nikolas (gitár)
  • Libás játékok – népi játék és táncprodukció
  • Alan Menken: Szépség és a szörnyeteg – előadó: Bariová Stefanie (zongora)
  • Joseph Haydn: C-dúr szonáta – előadó: ifj. Bari Tibor (zongora)
  • Händel–Halvorsen: Passacaglia – előadó: Gaál Noémi (zongora)
  • A három kismalac – színjátszó előadás
  • Nebojša Jovan Živković: Circus Pony – előadó: Szeleczky Máté (szilofon), kísérte: Mgr. Horváth Géza DiS. art.
  • Bohócok – táncprodukció
  • Martin Vozár: Klaun – előadó: Fertő Zoé (zongora)
  • Lady Gaga: Always Remember Us This Way – ének: Rézműves Dominika, kísérte: Mgr. Bari Tibor
  • George Michael: Careless Whisper – előadó: Tajti Annabella (szaxofon), kísérte: Vaska Erik DiS. art.
  • Frédéric Chopin: Perc-keringő – előadó: Kobera Anna Izabella (zongora)
  • Lekapcsolom a villanyt a fejemben – előadók: Krahulec Dorotka és Danyi Kevin, kísérte: Mgr. Bari Tibor
  • Mauro Giuliani: 13. etűd – előadó: Benčík Nicolas (gitár)

Az est fináléját a lendületes „Hit the Road Jack” közös előadása koronázta meg, amelyben énekesek, zenészek és táncosok együtt búcsúztak a közönségtől. Finálé – Hit the Road Jack – ének:Oláhová Slávka, Krahulcová Dorota, Danyi Kevin, Rézműves Dominika, Kolenkás Vanesza; zenekar:Bari Tibor, Bodor Ján, Horváth Géza, Vaska Erik, Balog Zsolt; tánc:Oláh Laura, Váradi Veronika, Spilka Anna.

A gálaest kiemelkedő pillanata túlmutatott a színpadi produkciókon

Ünnepélyes keretek között írták alá a salgótarjáni Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola és a Magán Művészeti Alapiskola – Gömöralmágy közötti testvérintézményi együttműködési megállapodást, melyet dr. Barabásné Morvai Tímea igazgató és Mgr. Botos Renátó DiS. art. igazgató láttak el kézjegyükkel.

A Magán Művészeti Alapiskola tanévzáró gálaestje (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Barabásné Morvai Tímea elmondta, az aláírás nem csupán egy hivatalos dokumentum létrejöttét jelentette, hanem reményei szerint egy hosszú távú szakmai kapcsolat kezdetét is, amely a tehetséggondozás, a kulturális párbeszéd és a közös alkotás lehetőségeit kívánja bővíteni a jövőben.

A záró gondolatokban külön köszönet hangzott el a pedagógusoknak, a szülőknek és minden közreműködőnek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a gyerekek tehetsége kibontakozhasson.

„Hisszük, hogy a művészet minden gyermeké. Ezért azon dolgozunk nap, mint nap, hogy a tehetség ne a lehetőségektől függjön, hanem minden fiatal számára utat találhasson a kibontakozáshoz” – hangsúlyozta Mgr. Botos Renátó DiS. art., a Magán Művészeti Alapiskola igazgatója.

A Magán Művészeti Alapiskola tanévzáró gálaestje (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Botos Renátó, aki megköszönte a pedagógusok, a szülők és a diákok egész éves munkáját, elmondta:

„A mai este ismét bebizonyította, hogy minden gyermekben ott rejlik valami különleges: egy dallam, egy mozdulat vagy egy alkotás, amely csak arra vár, hogy megmutathassa magát a világnak.”

Láthattuk, a művészet nem csupán készségeket fejleszt, hanem közösséget épít, önbizalmat ad és hidakat teremt emberek és kultúrák között. A fellépők teljesítménye, a közös élmények és az új intézményi partnerség egyaránt azt üzenték: a tehetség támogatása és a művészeti nevelés a jövőbe történő befektetés, amelynek gyümölcseit egy egész közösség élvezheti.

Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.,ma

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