Tehetség, összefogás és egy új partnerség születése

Ünnepi hangulat, vastaps és emlékezetes pillanatok jellemezték a Heuréka almágyi, klenóci és újantalvölgyi magán művészeti alapiskola tanévzáró gálaestjét, ahol a közönség nemcsak a diákok egész éves munkájának gyümölcsét láthatta, hanem egy történelmi jelentőségű eseménynek is részese lehetett.

Rimaszombatban a június 11-én megrendezett gálaest nyitánya már az első percekben megmutatta, hogy a művészet valóban képes összekötni az embereket. Megtelt a kultúrház szülőkkel, nagyszülőkkel, érdeklődőkkel. Az iskolák vezetése is képviseltette magát, hiszen büszkék növendékeikre.

A táncosok, zenészek, énekesek és színjátszók előadásai mögött hónapok kitartó munkája, szorgalma és a pedagógusok elhivatott felkészítő tevékenysége állt, amelyet a közönség hálás tapssal jutalmazott.

A gálát magyar és szlovák nyelven az est háziasszonyai Kovács Magdaléna és Milen Gabriella konferálták. A műsorban a klasszikus zene remekművei és a modern dallamok egyaránt helyet kaptak. Schubert, Haydn, Chopin, Händel és Tarrega művei mellett felcsendültek ismert filmzenék és világslágerek is, miközben a néptánc, népmese, a színházi előadások és a látványos koreográfiák tovább színesítették a programot.

A rajz szak növendékeinek alkotásai sem maradtak otthon. A Városi Művelődési Központ előtérben, ahol ünnepi fogadás is várta a résztvevőket, kiállítást rendeztek a munkákból, hogy betekintést engedjenek az egész éves kreatív munkába.

A gálaest műsora és fellépői

Send Me an Angel – táncprodukció

Franz Schubert: Esz-dúr Impromptu, Op. 90 No. 2 – előadó: Berki Barbara (zongora)

Szervánszky Ernő: Magyar tánc – előadó: ifj. Bari Tibor (hegedű), kísérte: Mgr. Bari Tibor

Francisco Tárrega: E-moll Capriccio – előadó: Benčík Nikolas (gitár)

Libás játékok – népi játék és táncprodukció

Alan Menken: Szépség és a szörnyeteg – előadó: Bariová Stefanie (zongora)

Joseph Haydn: C-dúr szonáta – előadó: ifj. Bari Tibor (zongora)

Händel–Halvorsen: Passacaglia – előadó: Gaál Noémi (zongora)

A három kismalac – színjátszó előadás

Nebojša Jovan Živković: Circus Pony – előadó: Szeleczky Máté (szilofon), kísérte: Mgr. Horváth Géza DiS. art.

Bohócok – táncprodukció

Martin Vozár: Klaun – előadó: Fertő Zoé (zongora)

Lady Gaga: Always Remember Us This Way – ének: Rézműves Dominika, kísérte: Mgr. Bari Tibor

George Michael: Careless Whisper – előadó: Tajti Annabella (szaxofon), kísérte: Vaska Erik DiS. art.

Frédéric Chopin: Perc-keringő – előadó: Kobera Anna Izabella (zongora)

Lekapcsolom a villanyt a fejemben – előadók: Krahulec Dorotka és Danyi Kevin, kísérte: Mgr. Bari Tibor

Mauro Giuliani: 13. etűd – előadó: Benčík Nicolas (gitár)

Az est fináléját a lendületes „Hit the Road Jack” közös előadása koronázta meg, amelyben énekesek, zenészek és táncosok együtt búcsúztak a közönségtől. Finálé – Hit the Road Jack – ének:Oláhová Slávka, Krahulcová Dorota, Danyi Kevin, Rézműves Dominika, Kolenkás Vanesza; zenekar:Bari Tibor, Bodor Ján, Horváth Géza, Vaska Erik, Balog Zsolt; tánc:Oláh Laura, Váradi Veronika, Spilka Anna.

A gálaest kiemelkedő pillanata túlmutatott a színpadi produkciókon

Ünnepélyes keretek között írták alá a salgótarjáni Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola és a Magán Művészeti Alapiskola – Gömöralmágy közötti testvérintézményi együttműködési megállapodást, melyet dr. Barabásné Morvai Tímea igazgató és Mgr. Botos Renátó DiS. art. igazgató láttak el kézjegyükkel.

Barabásné Morvai Tímea elmondta, az aláírás nem csupán egy hivatalos dokumentum létrejöttét jelentette, hanem reményei szerint egy hosszú távú szakmai kapcsolat kezdetét is, amely a tehetséggondozás, a kulturális párbeszéd és a közös alkotás lehetőségeit kívánja bővíteni a jövőben.

A záró gondolatokban külön köszönet hangzott el a pedagógusoknak, a szülőknek és minden közreműködőnek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a gyerekek tehetsége kibontakozhasson.

„Hisszük, hogy a művészet minden gyermeké. Ezért azon dolgozunk nap, mint nap, hogy a tehetség ne a lehetőségektől függjön, hanem minden fiatal számára utat találhasson a kibontakozáshoz” – hangsúlyozta Mgr. Botos Renátó DiS. art., a Magán Művészeti Alapiskola igazgatója.

Botos Renátó, aki megköszönte a pedagógusok, a szülők és a diákok egész éves munkáját, elmondta:

„A mai este ismét bebizonyította, hogy minden gyermekben ott rejlik valami különleges: egy dallam, egy mozdulat vagy egy alkotás, amely csak arra vár, hogy megmutathassa magát a világnak.”

Láthattuk, a művészet nem csupán készségeket fejleszt, hanem közösséget épít, önbizalmat ad és hidakat teremt emberek és kultúrák között. A fellépők teljesítménye, a közös élmények és az új intézményi partnerség egyaránt azt üzenték: a tehetség támogatása és a művészeti nevelés a jövőbe történő befektetés, amelynek gyümölcseit egy egész közösség élvezheti.

Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.,ma