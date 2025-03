A törökök ellen vívja 1000. nemzetközi mérkőzését a magyar válogatott

Március 20-án, csütörtökön a magyar labdarúgó-válogatott megkezdi idei szereplését. A csapat Törökország ellen lép pályára Isztambulban a 2024–2025-ös UEFA Nemzetek Ligája-osztályozó odavágóján. A holnapi találkozó lesz a magyar labdarúgó-válogatott ezredik hivatalos nemzetközi összecsapása. A visszavágó három nappal később, Budapesten kerül megrendezésre a Puskás Arénában. A válogatott számára a tét a legfelsőbb osztályban való bennmaradás.

A magyar labdarúgó-válogatott a tavalyi esztendőben a megnevezett sorozat „A” divíziójának a 3. csoportjában a harmadik helyén zárt, hat ponttal, míg Törökország a „B” divízió 4. csoportjában a második helyen végzett Wales mögött.

A török csapat az olasz Vincenzo Montella szövetségi kapitány irányításával magára talált az utóbbi időszakban. A tavalyi Európa-bajnokságon a legjobb nyolc közé jutás is összejött a számukra, így Szoboszlai Dominikék minden bizonnyal egy kiélezett összecsapásra számíthatnak ellenük.

Sérülések árnyékában

Marco Rossi szövetségi kapitány már korábban kihirdette a magyar válogatott keretét, melyben több újonc is helyet kapott. Az olasz mester eredetileg négy kapust hívott be a törökök ellen, viszont ma jött a hír, hogy a Debreceni VSC hálóőre, Hegyi Krisztián sérülés miatt távozott a válogatottól, míg délelőtt már az újonc Dárdai Bence és a válogatott egyik kulcsjátékosa, Sallai Roland is külön edzett a többiektől.

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a hivatalos X-oldalán jelentette be, hogy a két légiós izomproblémákkal bajlódik. A hét elején pedig az angliai születésű középpályás, Callum Styles esett ki sérülés miatt a keretből.

A magyar labdarúgó-válogatott tagjai a telki edzőközpontban készültek.

Szlovák sípmester vezeti a találkozót

Az összecsapást a pozsonyi Ivan Kruzliak vezeti, aki 2011 óta FIFA-játékvezető, és a nemzetközi elitbírók körébe tartozik. A szlovák játékvezető két mérkőzést vezetett a legutóbbi Európa-bajnokságon, és a mostani Nemzetek Ligája-sorozatban is két találkozón fújta a sípot.

A sípmester a magyar válogatott számára sem ismeretlen, hiszen korábban két alkalommal is bíráskodott a mieink mérkőzésein – az egyik éppen a Magyarország–Törökország Nemzetek Ligája-találkozó volt, amelyen Marco Rossi együttese 2–0-s győzelmet aratott.

Szigorú biztonsági intézkedések

A török–magyar mérkőzésre fokozott biztonsági intézkedések mellett kerül sor. Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője jelezte, hogy a török hatóságok egy kijelölt gyülekezőpontot hoztak létre az isztambuli Taksim Gezi Parkban, ahová a magyar szurkolóknak helyi idő szerint 15 óráig kell megérkezniük.

Csak azok léphetnek be a stadionba, akik ezen a helyszínen átesnek a szigorú ellenőrzésen, ezt követően pedig ingyenesen buszokkal szállítják őket a Galatasaray stadionjába.

Magyar mesterek a török válogatott élén

Érdekességként érdemes megjegyezni, hogy a török válogatott kispadján korábban négy magyar nemzetiségű szövetségi kapitány is megfordult.

Tóth Béla, Molnár Ignác és Székely László mellett a magyar futball és edzői szakma legendás alakja, a magyar válogatottat három ízben is irányító Mészöly Kálmán is betöltötte a török labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztját az 1980-as évek közepén.

A Törökország–Magyarország mérkőzés csütörtökön 18 órakor kezdődik, míg a visszavágót vasárnap, szintén 18 órától rendezik meg a Puskás Arénában.

A párharc győztese a következő Nemzetek Ligája-idényben az A divízióban szerepelhet, míg a vesztes a B divízióba kerül.

A magyar labdarúgó-válogatott Törökország elleni kerete:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Szappanos Péter (Paksi FC)

Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Kecskeméti TE), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Standard Liege – Belgium)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Nikitscher Tamás (Real Valladolid – Spanyolország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vécsei Bálint (Paksi FC)

Támadók: Csoboth Kevin (FC St. Gallen – Svájc), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szabó Levente (Eintracht Braunschweig – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma