A Barkósági Hazajáró Vulkántúra

Sor került a nemrég megalapított Barkósági Hazajáró Turista Egylet első eseményére. A résztvevők száma több, mint 160 fő volt, akik Ajnácskőt és környékét fedezhették fel a 15 kilométeres túrán.

Az egyletet Kopecsni Gábor, Ádám Sándor és Fábián Zoltán hozták létre Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor közreműködésével, akik a közismert magyarországi turisztikai-honismereti magazinműsor-sorozatnak a főszereplői.

A szervezet célja, hogy ápolja, megőrizze és bemutassa a térség páratlan történelmi, kulturális és természeti értékeit.

Az első túra az ajnácskői hegyekbe vezetett, mely nagy érdeklődést keltett a természetbarátok között. Nem csak a környékbeliek vettek részt a túrán, érkeztek vendégek az anyaországból és Erdélyből is.

A kiindulópont a gömörpéterfalai Magyar Közösségi Ház volt, ahol sor került a hivatalos megnyitóra.

A félnapos túra 861 méteres szintkülönbséget foglalt magába, de a kihívásokat bőségesen kárpótolták az útvonal természeti látványosságai, valamint a sok érdekes információ, amelyet Ádám Sándor, a túravezető nyújtott.

A túra első megállói a Zaboda-kő és a Szárkő, a két különleges sziklaképződmény, amelyek nemcsak geológiai ritkaságok, hanem a barkósági néphagyományban is fontos szerepet töltenek be. Ezután következett a Ragács. Ez a vulkanikus eredetű hegy látványos bazaltoszlopairól és a csúcsáról nyíló körpanorámáról híres. Innen a Csontos árokhoz sétáltak le, majd az utolsó állomás az ajnácskői vár volt, amely a Barkóság középkori örökségének egyik ékköve.

„Az tetszett nekem, hogy a kősziklák olyanok voltak a földön és a földben, mintha óriások feküdnének ott. Olyan pókokat is láttam, amik itthon az én hazámban nincsenek, és virágokat is láttam olyan szépeket, amelyek itthon nincsenek. Az is tetszett, hogy ilyen szemszögből láthattam a várat. Szeretek új helyeket felfedezni, gyakran járunk a szüleimmel is”– nyilatkozta a 8 éves Malina Réka Ilona, aki Ózdról érkezett. Elmondása szerint nagyon jó volt a túra, mert nem csak a családja, hanem a gömörpéterfalai barátai is ott voltak, akik miatt nagyon szeret a Felvidékre járni.

A nap nemcsak a természetjárásról szólt, hanem a közösség erejéről is, hiszen a résztvevők új kapcsolatokat kötöttek, közös élményeket szereztek.

A szervezők célja, hogy minél gyakrabban kerüljön sor ilyen hétvégékre a Barkóságban.

Chovan Lilla/Felvidék.ma