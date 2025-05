Kaszás Kornél, a Petőfi-program pozsonyi ösztöndíjasa három éve vesz részt Pozsony és környéke kulturális életének, elsősorban a Csemadok műsorainak szervezésében. Számos rendezvényen segítette a szervezők munkáját, és több rendezvénynek maga is szervezője, mindenese.

Mosonmagyaróváron született, iskoláit is ott végezte, első diplomáját ugyancsak ott szerezte és korán eljegyezte magát a média világával. Rádiós szerkesztő-műsorvezetőként, riporterként, újságíróként dolgozott, sőt színészként is kipróbálta magát. Sokoldalúságára jellemző, hogy közben az írás is hangsúlyos szerepet kapott életében. Novelláinak gyűjteménye most A csillagok emlékekből születnek címmel jelent meg, amelynek pozsonyi bemutatójára kellemes hangulatú beszélgetés keretében került sor a Csemadok pozsonyi székházában.

A rendezvényt a Vox Posoniensis női énekkar műsora vezette be, majd Jégh Izabella, a Csemadok Pozsonyi Városi Választmányának elnöke üdvözölte a szép számban megjelent résztvevőket.

Majd Kaszás Kornél elmondta, hogy élete szorosan kötődik szülőhelyéhez, gyermekkorában könyvek vették körül, szülei sokat meséltek neki, majd öt-hat éves korában egyszercsak azt kérte, hadd meséljen ő. Bizonyára itt kezdődött, ebből a mesélésből alakult ki később, hogy a történeteket, megfigyeléseket és saját érzéseit novellákba rendezte.

Elmondása szerint elvonulva Szigetköz egyik panziójában írta meg első közölhető elbeszéléseit, azokat aztán több gyűjteményes kötetbe be is válogatták. Első önálló kötete pedig a most bemutatott A csillagok emlékekből születnek című, amelyet szüleinek ajánlott. A kötet a Gabro Könyvkiadó Kft. gondozásában jelent meg 400 példányban, szerkesztője Kótai Katalin, és a nagyon kifejező fedélterv Babos-Zemplenszky Nóra munkája.

A kötet hátoldalán olvashatjuk:

„A történetek fontosak, átszövik az életet. Kaszás Kornél novellái az életről szólnak, ezért érezheti mindenki a sajátjának őket.”

Tény, hogy a szerző érzékenyen áll hozzá a témákhoz, kellő ismeretek birtokában. A mondanivalói nagyon is maiak, napjaink gondjai, de örömei is tükröződnek bennük, valósághűek ezek a novellák, ezért aztán joggal érezzük, hogy akár magunkról, a barátainkról, a szomszédainkról is íródhattak volna. Megjelenik bennük a hűség, a belső harcok, a szenvedély, de egyben korrajzok is, mert mint a szerző elmondta, utazás vagy séta közben, de lényegében mindenhol figyeli az embereket, a jelenségeket, a történéseket, korunk jellegzetességeit, és egy ellesett beszélgetés, egy megfigyelt élethelyzet is témát adhat a novellához.

Ez érezhető ki Az átkelés, a Vasárnap délután, a Szerelem, kutya, szilveszter című elbeszélésekből, maga pedig azt nyilatkozta, hogy az Egér és a Medve és A világ összes ideje a kedvence.

Az idő egyébként is fontos szerepet játszik gondolataiban, sokat foglalkozik az idő fogalmával, de azzal is, hogy az időnk véges, ezért is kellene azt értelmesen kihasználni.

A résztvevőknek lehetőségük volt kérdéseket feltenni a szerzőnek. mivel Kaszás Kornél elmondása szerint játékos ember, ezért már a rendezvény előtt néhány szék aljára fehér papírlapokat ragasztottak nagy kérdőjelekkel, amely azt jelezte, hogy a széken ülők kérdéseket tehetnek fel neki.

Mindenki meg is tette, sőt a hallgatóság soraiból másoktól is nagy volt az érdeklődés, alaposan kifaggatták Kaszás Kornélt, tehát még többet megtudtunk életéről, munkastílusáról és terveiről. Így értesültünk róla, hogy további író-olvasó találkozókra, bemutatókra is készül, nagyon jól érzi magát a felvidéki magyarok között és persze az írás sem marad ki a napjaiból.

Hiszen téma akad, az élet sok ötletet ad és még az emlékeiből is maradt néhány megírásra alkalmas a tarsolyában. Várjuk tehát a folytatást!

Benyák Mária/Felvidék ma