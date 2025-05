Az emlékezet főleg szellemi örökség

A Magyar Corvin-Lánc Testület, a Magyar Művészeti Akadémia, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürty István 100 Ünnepi Emléknapot szervezett az Országház Vadásztermében Budapesten. A megemlékezésen ünnepi köszöntőt mondtak a legmagasabb szintű állami vezetők.

Dr. Sulyok Tamás „kezdetben volt az ige” mondattal kezdte köszöntőjét, majd tömören értékelte az író, történész, tanár életművét, mely iránytű kell, hogy legyen a jelen és jövő nemzedéknek.

„Nemeskürty Istvántól megtanulhatjuk, hogy a magyarság egyedül úgy érheti el boldogulását, ha megőrzi önazonosságát és nem tagadja meg magát. Ha épít nemzettársai és a nagy elődök értékteremtésére, ha tudatosítja, hogy van miért küzdeni, hogy felelősek vagyunk a több mint 1100 éves Magyarország és nemzetünk jövőjéért. Ő mindig azért dolgozott, hogy higgyük el, lehet jobbítani a magyarság sorsán, és akarjuk is azt”– hangsúlyozta Sulyok Tamás.

„Nemeskürty Istvánt a nemzet önképe, öntudata érdekelte, a nemzettudat válságaira keresett gyógyírt, a nemzeti megmaradás belső erőit kutatta”

– tette hozzá köztársasági elnök .

A délelőtt folyamán előadásokban méltatták a legmagasabb szintű kitüntetéseket megkapott irodalomtörténész, filmes szakember, a magyar katonai múlt feltáró műveinek, alkotásainak máig, és jövőbe szóló üzenetét.

„A nemzet nem évszámmal, de szellemmel értelmezhető! Nemeskürty István szelleme él, itt van közöttünk. Szent Istvántól vezette le történelmi írásait, ő nem történelmet, de történelemből írt”

-hangzott el az előadóktól.

A neves professzorok, előadók, tanítványai elemezték a „polihisztor tanár úr” jellembeli tulajdonságait, melyek példaképül szolgáltak és szolgálnak generációkon keresztül.

Az emléknap utolsó részében is a kerekasztal-beszélgetés erről szólt. Itt megszólalt Bihari Antal is, az Esztergomban alapított Szent István díj alapítója. E díj kuratóriuma Nemeskürty Istvánt is kitüntette, Melocco Miklós kisplasztikájával.

A tanár úr később a kuratórium tagja, majd elnöke volt egy ideig. Nagyra becsüléssel méltatta e díj létrejöttét, melyet a Kárpát-medence kiemelkedő magyarságért sokat tevő egyéniségei kapnak meg évente.

Az esztergomi egyik díjátadón mondott beszédéből Bihari Antal egy video-felvételt mutatott be. Nemeskürty István szinte összes tárgyi hagyatékát az esztergomi Alapítvány leendő székházának adományozta.

Dr. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója arról szólt, hogy a világ hatalmas változásokon megy keresztül, ezért jó stratégiai döntéseket kell hozni, ugyanakkor a változás lehetőség arra, hogy ismét erőssé tegyük Magyarországot.

Most itt van az ideje, amikor büszkén vállalhatjuk, hogy kik vagyunk, hiszen a világon már egyre többen elismerik, hogy nem hátrány, hanem előny, ha valaki saját nemzetéhez hű, s ebben a magyarok példát tudnak mutatni

– fogalmazott a politikus.

A Magyar Posta az évforduló és ezen emléknap alkalmából, centenáriumi bélyeget adott ki Nemeskürty István portréjával. Mint Vizi E. Szilveszter a hivatalos pecsételés alkalmával elmondta: „ a bélyegnél hitelesebb emlékjel nincs”.

Nemeskürty István nem történelmet írt, történelemből írt. Mindannyiunknak!

Az anyaországban tisztelik, tanítják szellemi hagyatékát. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürty István Tanárképző Kara a tanárképzés megújítását szolgálja.

Nekünk Kárpát-medencei magyaroknak, – de felvidékieknek még inkább -, segítsen a történelem a jelenben eligazodni, s misszióként vigyük tovább ezen örökséget.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma