Hetedik alkalommal indul el a Napforduló a Dunán eseménysorozat, amely Dévénytől Párkányig csokorba gyűjti mindazokat a rendezvényeket, civil kezdeményezéseket, melyek színessé varázsolják a nyarat a Duna mentén.

A változatos programok kínálatában mindenki megtalálhatja az érdeklődési körének megfelelő eseményt, de megragadhatja az alkalmat arra is, hogy valami egészen új élménnyel gazdagodjon.

A kulturális rendezvények és sportesemények forgataga nem kizárólag a Duna szűken értelmezett partját töltik meg élettel, de a folyó mellékágai által átölelt egész régiót.

A rendezvénysorozat nem csak az itt élőknek szól, nem titkolt célja, hogy más vidékek lakóit is ide vonzza. Büszkén mutatjuk meg mindazt a tájat, amit a Duna vízfolyása alakított évezredek során, a természeti kincseket, melyeket a folyó éltető vize táplál és a helyi embereket, akik itt élnek és munkájukkal alkotnak.

Akik nyomon követik a bővülő programkínálatot, azok előtt egy élettől pezsgő régió képe fog kirajzolódni, amit számos apró közösség szorgos munkája hajt előre. Mi ezeknek a helyi programoknak, önkéntes kezdeményezéseknek nyújtunk megjelenési lehetőséget, mert hisszük, hogy olyan értéket teremtenek, amire méltán büszkék lehetünk és szívesen megosztanánk másokkal is.

A Napforduló a Dunán 2026 nyarán is mindenki számára nyitott, ingyenes programokkal várja önöket.

A folyamatosan frissülő programkínálatot megtalálja a slnovratnadunaji.sk weboldalon.

Az idei Napforduló a Dunán kezdeményezői a CEF Alapítvány és a Slovnaft vállalat.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma