Tízéves a nagyszelmenci Dobó István Emlékverseny

Május 30-án immár tizedik alkalommal került megrendezésre a nagyszelmenci Dobó István Alapiskola szervezésében a Dobó István Emlékverseny. A jubileumi alkalomra a szervezők reneszánsz hangulattal és ötletes feladatokkal várták a felső tagozatos csapatokat. A történelmi, irodalmi vetélkedőn összesen 10 felvidéki, anyaországi és kárpátaljai csapat vett részt, akik Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényének ismeretéből mérték össze tudásukat.

A jubileumi emlékverseny Dobó István sírja mellett, a dobóruszkai római katolikus templomban kezdődött. Az iskola tanulói emlékműsor keretében adtak bizonyságot hazaszeretetükről, majd Dobó István életének és a régióhoz fűződő történetének megismerése után az iskola vezetősége koszorút helyezett el Dobó István szarkofágjánál.

Az iskola előtt álló Dobó-szobornál elhangzott a bátorításra és összetartozásra ösztönző Dobó-eskü szövege, majd kezdetét vette a verseny.

A rendezvény háziasszonya, Nagy Zsuzsanna arra kérte a versenyzőket, hogy Dobó esküje ne csak a múltat jelentse számukra, hanem a jövő felé is mutasson, hogy a jövőben is megtanuljanak küzdeni valamiért és megvédeni magyarságunk értékeit, mint ahogyan Dobó vitézei is küzdöttek.

Idén tíz iskola csapata mérte össze tudását: a bolyi, szomotori, tiszacsernyői, nagygéresi, helmeci, bodrogszerdahelyi, bélyi, nagyszelmenci, vámosújfalui és palágykomoróci.

A szoros küzdelemből végül a helyi iskola csapata került ki győztesen, a második helyen Bély, a harmadikon pedig Boly csapata végzett. A három győztes csapat nyereményként 2025 júniusában Egerbe utazhat, ahol meglátogatja a várat, melyről oly sokat olvastak és tanultak.

Azonban a többi csapatnak sem volt oka szomorúságra, senki sem tért haza üres kézzel – jutalomkönyvekkel, barátságokkal, élményekkel gazdagodtak a versenyen.

A jubileumi emlékversenyt megtisztelte jelenlétével dr. Kovách Antal és neje, dr. Kováchné Szabados Ildikó, a Karosi Turul Hagyományőrző Íjász Egyesület tagjai, akik 13 évvel ezelőtt a rendezvény megálmodói, az évek során pedig segítői voltak.

Ugyancsak jelen voltak a nagykaposi Magyar Közösségi Ház képviselői, akik ezúttal is a csapatok értékelésében segédkeztek. A reneszánsz hangulatról Béke Csaba lantművész és énekmondó gondoskodott korszakot idéző öltözékében, korhű hangszereivel.

Hack László, a nagyszelmenci iskola igazgatója búcsúzóul mindenkinek megköszönte a rendezvény megvalósulását, a 10 évet, amelynek során pedagógusok, tanulók, szervezők munkájukkal és kitartásukkal segítették az emlékverseny megvalósítását.

Mint mondta: az első sikeres rendezvény mindig egy csoda, a soron következők már feladatok, kihívások, küzdelem, hogy minden jól sikerüljön.

Ehhez mindenkire szükség van: a verseny szervezőire, a felkészítő pedagógusokra és a gyerekekre, csapatokra egyaránt.

Gratulálunk a nyerteseknek a szép teljesítményért, a szervezőknek pedig számos további sikeres rendezvényt kívánunk Dobó István hagyományának ápolása jegyében!

Vályi Edit/Felvidék.ma