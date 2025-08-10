A hagyomány és a közösség ünnepe – háromnapos forgatag Nagymadon

A festői fekvésű Nagymad község idén is három napon át várta látogatóit a hagyományos Bicsaknapokkal, melyek gyökerei egy máig élő helyi legendához nyúlnak vissza.

A történet szerint Mátyás király egy vadászat alkalmával pihent meg a falu határában álló öreg őrfa alatt. Egy sikertelen szarvasűzés után a vadászok a fa árnyékában kezdtek falatozni, bicskáikat a földbe és a fa kérgébe szúrva. Amikor hirtelen felbukkant egy szarvas, nyomban a nyomába eredtek, a fegyverként is becsült késeket hátrahagyva.

Később két falubeli úgy hitte, a bicskák a fa termései, s mivel többé nem „termett” ilyen, kivágták az ősfát – ezzel kivívva az igazságos király haragját. A történet nemzedékről nemzedékre szállt, ahogy a bicska iránti hűség is: minden tősgyökeres nagymadinak van piros-fehér-zöld nyelű madi bicskája, és Mátyás királynak szobrot emeltek a községben, hogy hirdesse a múlt dicsőségét.

A legendához ma is szorosan kapcsolódik a gasztronómia:

A helyiek kiváló főzőtudásukról ismertek, és rendszeresen rendeznek főzőversenyeket, valamint részt vesznek külföldi kulináris megmérettetéseken.

E hagyomány jegyében született meg a Bicsaknapok, amely minden korosztály számára kínál értékes programokat, és mára a község egyik legfontosabb kulturális eseményévé vált.

Pénteken a háromnapos rendezvény ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét. A projekt megvalósításához az Európai Unió biztosított támogatást. A helyi művelődési otthonban tartott fogadást követően megszentelték Mátyás király emlékművét, majd a sportpályán ünnepi istentiszteletre gyűltek össze a résztvevők.

Az ünnepélyes önkormányzati ülés és a „Kultúra és együttműködés – a jövő Európája” konferencia az uniós programok jövőjéről, az európai együttműködés és a tagállami kompetenciák kérdéseiről adott alkalmat eszmecserére.

Az este folyamán a vendégeket ünnepi vacsora, majd színvonalas zenei program várta: fellépett Dósa Diana, az Omega Revival, a Szikora Róbert vezette R-GO, végül Klau zárta az első napot.

Szombaton – amikor mi is kilátogattunk a rendezvényre – a település már kora reggeltől élettel telt meg. A nap során a látogatók és a meghívott vendégek mások mellett megismerhették Nagymad nevezetességeit és mindennapjait.

Délelőtt számos gyermekprogram várta a legkisebbeket: arcfestés, hajfonás, vidám ügyességi játékok, palacsintaparti és lovaglás biztosították, hogy a családok legfiatalabb tagjai is felejthetetlen élményekkel gazdagodjanak.

A gasztronómia kedvelői a „Nemzetek hídja” főzőversenyen kóstolhatták meg a Kárpát-medence különböző tájairól érkező csapatok ételkülönlegességeit.

A tárcsás és bográcsos kategóriában induló versenyzők már délelőtt nekiláttak a munkának, a zsűri pedig délután értékelte az elkészült fogásokat. A főzőverseny mellett a tűzoltók is összemérték tudásukat a Tűzoltók kupáján, míg egy másik helyszínen pedig konferencia-foglalkozások zajlottak az európai tanulási és karrierlehetőségekről.

Az egyes kulturális programok előtt bemutatták a Lelkek őrzői kiadványsorozat legújabb kötetét, amely

rendhagyó módon nemcsak Nagymad község katolikus egyházi életét és a szomszédos Albár plébánosainak szolgálatát mutatja be, hanem a helyi református egyházközség lelkipásztorainak rövid életrajzait is tartalmazza.

A színpadon a két szerző, Sárközi János és e sorok írója ismertette röviden a kötetet, majd László Gábor polgármester is megosztotta gondolatait a hallgatósággal.

A délután a kulturális programoké volt: a Nagymadi Szélrózsa Népdalfesztivál nagy sikert aratatott, benne a 20. jubileumát ünneplő Nagymadi Bicsakfa Népdalkör előadása is, majd ifjú tehetségek – köztük Kéri Denisa, Zsákovics László és Sági Anna Flóra – léptek színpadra. Az estét DJ Mezriczky, a Bonanza Banzai egyik alapítója, Hauber Zsolt és zenekara, majd az US zenekar koncertje és hajnalig tartó zenés mulatság zárta.

A rendezvényen minden generáció megtalálta a számára vonzó programot:

A legkisebbek vidám játékokkal és mesékkel, a fiatalok koncertekkel és tánccal, az idősebbek kulturális előadásokkal és közösségi beszélgetésekkel gazdagodhattak.

Nagymad több testvértelepülésének delegációja is ellátogatott a községbe, tovább erősítve a baráti és kulturális kapcsolatokat.

László Gábor polgármester kérdésünkre elégedetten szólt a Bicsaknapok hagyományáról, s az idei rendezvényről is elismerően nyilatkozott, kiemelve a közösség összefogását és a vendégek lelkes részvételét.

Vasárnap a programok sora tovább folytatódik. Délelőtt a művelődési otthonban „Mesék Mátyás királyról” címmel mesevetítést láthatnak a gyerekek, mely a reneszánsz kor hangulatát idézi meg. A közös megvendégelést követően lezárják a „Kultúra és együttműködés – a jövő Európája” konferenciát, ezzel hivatalosan is véget ér az idei Bicsaknapok programsorozata.

A nagymadi Bicsaknapok – mely rendezvény az Európai Unió támogatásával valósult meg – idén is bizonyították, hogy a hagyományok tisztelete, a kulturális sokszínűség és a közösségi élmények kéz a kézben járhatnak.

A rendezvény méltó módon őrzi a bicsak legendáját, miközben évről évre új tartalommal és élményekkel gazdagítja a községet és vendégeit.

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma