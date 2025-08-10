Útlezárások az ipolysági körzetben

A következő héttől az ipolysági körzetben több helyen várható forgalomkorlátozás, útlezárás. Két Ipolyság melletti község határában is jelentősebb felújítási munkálatokat hajtanak végre.

Az I/66-os jelzésű főút Gyerk határában lezárásra kerül. Az Ipolyságot Korponával összekötő vasútvonal 5,006 km szelvényében található vasúti átjáró javítása végett vezetnek be korlátozásokat.

A vasúti átjáró rekonstrukciója miatt augusztus 14-e, csütörtökön 8.00 órától augusztus 17-én, vasárnap 19.00 óráig nem lesz átjárható. Terelőúton zajlik majd a forgalom.

A hét második felében a 10 tonnánál nagyobb járművek a gyerki átjáró helyett Ipolyság – Ipolypereszlény – Ipolyvisk –Százd – Deménd útvonalon haladnak majd. Így Deménden térnek rá a főútra. A terelőút hossza eléri a harminc kilométert. Mivel az említett főút nemzetközi jellegű út Budapest – Vác – Zólyom –Krakkó irányában, igen sok teherautó és kamion halad át rajta napi szinten. Így az elkövetkező napokban fokozott figyelemmel vezessenek a terelőúton, amelyen várhatóan a szokásosnál nagyobb lesz a forgalom.

A 10 tonnánál könnyebb járművek Ipolyság – Ipolypereszlény – Ipolyvisk – Lucina (Felsőszemeréd) útszakaszon kerülhetik ki a vasúti átjárót. Ez a terelőút 18 kilométer hosszú.

A gyerki vasúti átjáró javítása érinti a helyközi autóbusz- és vonatjáratokat is.

Az Ipolyság – Gyűgy és az Ipolyság – Léva közti járatoknál kell hosszabb menetidőre számítani a négy nap során. Az érintett járatok jókora kerülővel Palást – Szalatnya – Tompa vonalon érkeznek majd Gyerkre. A faluban megfordulnak, s így folytatják Léva és Gyűgy irányában az útjukat.

A négy napos felújítás érinti a vasúti forgalmat Zólyom – Ipolyság vonalon. Csütörtökön és pénteken Korponától Ipolyság irányában vonatpótló autóbuszok közlekednek. Szombaton és vasárnap délutánig eleve nincs a vasúti szakaszon tömegközlekedés.

Ipolyság városrészében, Tesmagon is útlezárásra számíthatnak a közlekedők. A falu Ipolysághoz közeli bevezető szakaszán lévő híd felújítása kezdődik el.

A rekonstrukció miatt lezárásra kerül a falu központjába vezető út Ipolyság irányából. Az út lezárása augusztus 12-e és december 31-e között esedékes.

A több mint négy hónapon át a terelőutat a következőképpen jelölték ki. A II/527-es és a III/1589-es utak kereszteződése Ipolyság felől csupán a hídig lesz járható. A településre való behajtás csak az Ipolyhidvég felőli kereszteződésen keresztül lesz lehetséges. Ugyanez a terelőút vonatkozik az autóbuszokra is.

A térségben további útlezárás is van. Mint már megírtuk, Egeg határában a Selmeci patakon átívelő veszélyes állapotban lévő híd felújítása kezdődött el július 16-tól. Az átépítés végett a hídon várhatóan 2026 szeptember 14-ig nem lesz közlekedés.

Pásztor Péter/Felvidék.ma