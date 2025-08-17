Máté Lászlótól is búcsúznak a Bécsi Napló legújabb számában

A Bécsi Napló 46. évfolyamának 4. száma változatos, gazdag tartalommal kerül az olvasók elé. A címoldalon három figyelemre méltó írás fókuszál a világ időszerű történéseire. Martos Péter összeállítást készített Kína és az Európai Unió gazdasági és politikai kapcsolatáról, a Trump-von der Leyen találkozóról, a közel-keleti helyzetről. Másréti Kató Zoltán Két félnemzet címmel Magyarország és a határon túli nemzetrészek viszonyát járja körül különös tekintettel Székelyföld helyzetére, Pannonicus pedig a civil szerveződések szerepét és küldését veszi górcső alá.

A további oldalak is tanulságos írásokat tartalmaznak. A Sajtószemlében Fetes Kata ezúttal is érdekes apró híreket gyűjtött össze a tudomány és technika világából. Paládi Renáta a legutóbbi ukrajnai történésekről, így Sebestyén József tragikus haláláról ír. Keszég Kornél az új német kormány döntéseiről, Csinta Samu a romániai politikai élet legújabb törekvéseiről, illetve a tusványosi táborban elhangzott Orbán Viktor beszédről, Tómó Margaréta pedig a nem szűnő szerbiai tüntetésekről és követelésekről számol be. Jeszenszky Géza terjedelmes cikkben részletezi a 34 éve aláírt és 32 éve az Országgyűlés által megerősített magyar-ukrán államközi szerződés lényegét, tekintettel arra, hogy sokan sokféleképpen magyarázták a szerződés tartalmát, és fogalmaztak meg kritikát vele kapcsolatosan. Rövid hírben ismertetik a 40 évvel ezelőtt megalapított Bethlen Gábor Alapítvány küldetését.

Nagymihály Zoltán méltó megemlékezéssel búcsúzik a nemrég elhunyt M. Kiss Sándor történésztől, tanártól. Richard Basler írásában Fetes Kata fordításában a Bécsben élő csehek történetét, a császárvárosba költözésüktől napjainkig terjedő közösségi és kulturális életük eseményeit dolgozta fel. Zolcer János A pozsonyi 3-as villamoson címmel a jelenlegi szlovákiai nemzetpolitikai viszonyokat tárgyalja, kihangsúlyozva, hogy mennyire élnek a Felvidéken a jelenlegi nyelvtörvény lehetőségeivel, és miként tervezi a kultuszminisztérium az új nyelvtörvény megalkotását.

Deák Ernő Forró Krisztiánnal, a szlovák államelnök tanácsadójával készített interjút, amelyben a nemzetiségek szerepét, azok helyzetének javítását, a nemzetiségek jogállásáról szóló törvény megalkotásának szükségességét emelte ki.

Cs.Varga István Etikumra emelt minőségeszmény címmel Németh László munkásságáról írt tanulmányt az író kettős jubileuma alkalmából. Beszámolnak a Pozsony-Ligetfalu-i köztemetőben létesített Levente Síremlék felavatásáról, a Dunajszky Géza közíró, helytörténész által felkutatott és feldolgozott magyar leventék szomorú sorsáról. Lengyel Ferenc írásában a közmédiában elhatalmasodó súlyos nyelvi hibákra világít rá.

Az alsóőri kétnyelvű oktatás témakörét járja körül cikkében Szabó Gabriele és ugyancsak ezt a problémakört részletezi Muravidék vonatkozásában Ruda Gábor. Böröndi Lajos nagyon tanulságos és „életszagú” fejtegetésében az oktatás mai égető problémáiról számol be tanár és tanuló viszonylatában Egymástól tanul tanár és tanuló címmel.

Megemlékeznek Kovács István költő, a lengyel kultúra kiváló ismerője születésének 80. évfordulójáról, búcsúznak Kiss Gy. Csaba történésztől és Máté László felvidéki tanártól, kultúraszervezőtől, diplomatától.

Jánosi Zoltán részletes tanulmányban elemzi Nagy László életművét, recenziót közölnek Szalay Dávid sikeres Flesch című regényéről és Eörsi László Király Béláról, a huszadik század magyar történelmének egyik legkalandosabb és egyben legmegosztóbb személyiségéről megjelentetett életrajzi kötetéről.

Az irodalmat Korchma Zsombor A Niagara fotósa című rövid elbeszélése, valamint Zsirai László, Olasz Valéria és S.Csoma János versei képviselik. Az illusztrációk Hofbauer Bankós Adrien könyvrestaurátor egyedi technikával készült művei.

Jó szórakozást, hasznos időtöltést kívánunk a felsoroltakon kívül még több más cikket, információt is tartalmazó Bécsi Napló legújabb, idei 4. számához!

BM/Felvidék.ma