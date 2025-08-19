Home Itt és Most A Dôvera új telemedicinás szolgáltatást indít a hátfájás kezelésére
A Dôvera új telemedicinás szolgáltatást indít a hátfájás kezelésére

Illusztrációs felvétel (Fotó: pixabay)

A Dôvera magán-egészségbiztosító új, ingyenes telemedicinás szolgáltatást indít biztosítottjai számára Fyzio néven, amely a hátfájás és a mozgásszervi problémák enyhítését célozza.

Az alkalmazás segítségével a páciensek leírhatják panaszaikat, amelyeket orvos értékel ki, majd javaslatot tesz a probléma megoldására. A biztosító képviselői kedden számoltak be az újdonságról sajtótájékoztatón.

„Az alkalmazás segítségével számos olyan probléma kezelhető, amely egyébként orvosi vizitet igényelne – például hétköznapi hát-, ízületi és izomfájdalmak, gyulladások, duzzanatok vagy kisebb sérülések. Ugyanakkor abban is segíthet, hogy a páciens olyan szakemberhez kerüljön, akit magától talán nem keresne fel, ezzel csökkentve az állapot rosszabbodásának kockázatát” – hangsúlyozta Roman Mužik, a Dôvera stratégiai és innovációs menedzsere.

Mužik elmondta, hogy a beteg a webes alkalmazásban rövid anamnézises kérdőívet tölt ki a panaszairól. Az így megadott adatokat rehabilitációs szakorvos értékeli ki, aki három munkanapon belül válaszol a páciensnek diagnózissal, kezelési javaslattal vagy személyre szabott gyakorlatsorral.

A Dôvera adatai szerint tavaly több mint 600 ezer biztosított fordult orvoshoz mozgásszervi problémák miatt.

„Ez minden harmadik Dôvera-biztosítottat jelent. A problémák senkit sem kerülnek el – érintettek a nők és a férfiak, a fiatalok és az idősebbek, sőt, még a gyerekek is. A legtöbb esetet az 50–59 éves korosztályban tartjuk nyilván” – tette hozzá Mužik.

BN/Felvidék.ma/TASR

