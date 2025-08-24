Ízelítő a Remény katolikus hetilap 34. számából

A Remény évközi 21. vasárnapi, augusztus 24-i számának vezércikkében Gyepes Aranka az evangéliumi gondolatok jegyében azt a témát boncolgatja, vajon hogyan tudunk úgy élni, hogy egykor eljussunk a mennyek országába.

Ugyancsak a keskeny ösvényen járás és a szűk kapun való átjutás a témája Nagy Péter János cikkének, amely a Vasárnapról vasárnapra című rovatban olvasható.

Egy fiatal lelkipásztor, a Nagyfödémesen szolgáló Sebö László beszél hivatásáról, szemináriumi éveiről, római tanulmányairól, az igazi boldogságról abban az interjúban, amelyet Gál Attila készített.

A Remény 34. számában hazai és külföldi eseményekről is talál cikkeket az olvasó: így a szlovákiai magyar hitoktatók győri lelkigyakorlatáról, a szepsi fogadalmi kápolnánál Szent Rókus tiszteletére bemutatott szentmiséről, továbbá az idén elismert, 72. lourdes-i csodáról és a kölni Lorettói kápolnáról, amelyet 350 éve szenteltek fel.

Érdeklődésre tarthat számot az Irodalmi sarokban Száraz Pál A kővé vált szövőszék című írása, továbbá a lapban található jegyzetek, Jakubecz Márta: Ki mint él… és Lőrincz Sarolta Aranka: A csend világa címmel megjelent cikke is.

Az állandó rovatok mellett aktuális lelki programokat, meghívókat is találnak a lapban.

Olvassák ezen a héten is a Reményt!

Bertha Éva/Felvidék.ma