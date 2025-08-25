Ünnepi hangulat a kisgyarmati Szikince Fesztiválon

Kisgyarmat augusztus 23-án ünneplőbe öltözött: a község írásos említésének 890. évfordulóját és a 19. Szikince Fesztivált közösen köszöntötték a helyiek és vendégeik, s a hagyomány, a közösség és a jókedv egyszerre kapott főszerepet.

Az ünnepi megemlékezésen leleplezték Bartusz Zsolt szobrászművész alkotását: a község címerét, amely Szent Mártont ábrázolja. A szentmise után a falu főterén hivatalosan is megnyitották a fesztivált.

A rendezvényen, melyen jelen volt Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke is, nemcsak a környék polgármesterei, hanem testvértelepülésekről érkezett díszvendégek is képviseltették magukat Magyarországról.

Az esemény színesítéséhez hozzájárult az Érsekújvári járás projektmenedzsere, Herman Barbara, aki ásványvizet és lufikat hozott a gyerekeknek.

A fesztivál idei különlegessége a gulyásfőző verseny volt, amely nagy sikert aratott. A polgármester, Kálazi Tímea beszédében hangsúlyozta: immár 19. alkalommal szervezik meg a Szikince Fesztivált. Bár polgármestersége első évében a rendezvény elmaradt, tavaly sikerült újraéleszteni a hagyományt az Ister-Granum támogatásával, idén pedig a Kultminor segítette a megvalósítást.

A fesztivált Kisgyarmat idén Zalaba községgel közösen szervezte meg, ahol szeptember 6-án folytatódik a programsorozat.

A színpadon felléptek helyi és környékbeli csoportok, a gyerekeknek pedig játékokkal és ajándékokkal kedveskedtek. A jó hangulat és a közösség összetartó ereje tette emlékezetessé a napot, amely egyszerre szólt a hagyományőrzésről és a közös ünneplésről.

Herman Barbara/Felvidék.ma