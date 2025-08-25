Home Régió Ünnepi hangulat a kisgyarmati Szikince Fesztiválon
Régió

Ünnepi hangulat a kisgyarmati Szikince Fesztiválon

Herman Barbara
Herman Barbara
(Fotó: Herman Barbara)

Kisgyarmat augusztus 23-án ünneplőbe öltözött: a község írásos említésének 890. évfordulóját és a 19. Szikince Fesztivált közösen köszöntötték a helyiek és vendégeik, s a hagyomány, a közösség és a jókedv egyszerre kapott főszerepet.

Az ünnepi megemlékezésen leleplezték Bartusz Zsolt szobrászművész alkotását: a község címerét, amely Szent Mártont ábrázolja. A szentmise után a falu főterén hivatalosan is megnyitották a fesztivált.

A rendezvényen, melyen jelen volt Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke is, nemcsak a környék polgármesterei, hanem testvértelepülésekről érkezett díszvendégek is képviseltették magukat Magyarországról.

Az esemény színesítéséhez hozzájárult az Érsekújvári járás projektmenedzsere, Herman Barbara, aki ásványvizet és lufikat hozott a gyerekeknek.

(Fotó: Herman Barbara)

A fesztivál idei különlegessége a gulyásfőző verseny volt, amely nagy sikert aratott. A polgármester, Kálazi Tímea beszédében hangsúlyozta: immár 19. alkalommal szervezik meg a Szikince Fesztivált. Bár polgármestersége első évében a rendezvény elmaradt, tavaly sikerült újraéleszteni a hagyományt az Ister-Granum támogatásával, idén pedig a Kultminor segítette a megvalósítást.

A fesztivált Kisgyarmat idén Zalaba községgel közösen szervezte meg, ahol szeptember 6-án folytatódik a programsorozat.

A színpadon felléptek helyi és környékbeli csoportok, a gyerekeknek pedig játékokkal és ajándékokkal kedveskedtek. A jó hangulat és a közösség összetartó ereje tette emlékezetessé a napot, amely egyszerre szólt a hagyományőrzésről és a közös ünneplésről.

Herman Barbara/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Nagyszombat megye elindította az integrált közlekedést

Térjünk vissza ünnepeinkre, adjuk meg ünnepeink méltóságát!

Új kenyér ünnepe Pólyánban

Az egyéni helytállás közösségi erővé is válhat

Szent István Napok a lombok alatt

A közösség ünnepe Fülekpüspökin

Legyünk méltók Szent István örökségéhez

Tizenötödik alkalommal rendezték meg a Bélyi Kulturális Fesztivált

Gyertyagyújtás a lerombolt szabatkai hősi emlékmű helyén

Fontos a helytörténet és az igazság feltárása

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma