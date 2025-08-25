A teszéri sziklaüregek nyomában

A Korponai járásban található Teszér (Hontianske Tesáre) számos látnivalót kínál a községbe érkezőknek. A nemrég átadott kilátó mellett a falu határában húzódó erdős domb több értékes helyet rejt.

A falu határában lévő vasútállomástól gyalogszerrel könnyen elérhetőek a sziklaüregek, illetve a szomszédságukban megbúvó szurdok. Turistaösvény vezet a csodás természeti helyekre, melyeket alig két kilométerre leljük meg Teszértől.

A tanösvény az erdő szélére érve kettéágazik. Balra haladva érjük el a teszéri szurdokot és a nyolclyukú sziklaüreget. Jobbra haladva a tanösvény végén találjuk a kétlyukú és az egylyukú sziklaüreget.

A teszéri sziklaszurdok 1999 óta védett természeti övezetnek minősül. A szurdok a víz vulkanikus kőzetekre gyakorolt hatására alakult ki. Az itt található sziklák nem túl ellenállóak az elemeknek, ezért itt egy egyedülálló kanyonvölgy alakult ki négy vízeséssel, melyek közül a legmagasabb 8 méter magas.

A könnyen megmunkálható sziklának köszönhetően könnyedén kialakították az üregeket. Az emberi kezek munkáját csodálhatjuk meg a sziklafalakon. A nem mindennapi szurdok szomszédságában találjuk a nyolclyukú sziklaüreget. Az erdei tanösvény felett mintegy húsz méterre a sziklába mesterséges módon vájták ki az üregeket. A szintkülönbséget egy vaslánc és a sziklába vájt lépcsők segítségével tehetjük meg.

Az említett üregeket állítólag a török kor idején várják ki a helyiek azzal a céllal, hogy ide rejtsék el értékeiket az oszmánok elől. Ugyanakkor remek rejtekhelynek bizonyultak a falu lakói számára is.

Húsz méter magasan egy előcsarnok tárul a látogatók elé, innen érhető el a nyolc lyuk. Az üregek eltérő méretűek.

Jobbra haladva a kétlyukú és az egylyukú üreg tárul elénk az ösvény végén. A kétlyukú üreghez falépcsők, valamint létra és a sziklákba vájt pár lépcsőfok vezet. Az egylyukú sziklaüreg kissé nehezebben közelíthető meg, a lépcsők végén lévő vaskos kötél segítségével a sziklákba vájt keskeny teraszokon érhető el.

A kétlyukú üreg elülső ürege bő két méter magas, hosszúsága eléri a hat métert. A sziklába vájt átjárón közelíthető meg a jóval kisebb második üreg. Az üregek bejárati részéről szép kilátás nyílik az erdőre és annak környezetére.

A több száz évre datált korú üregeket először 1902-ben Andrej Kmeť dokumentálta a Szitnyát és annak környékét ecsetelő munkájában. Egyes legendák arról szólnak, hogy az üregeket a tatárjárás idején vájta ki a helyi lakosság.

A teszéri sziklaüregeket behatóbban eddig még senki sem vizsgálta.

Az üregek sziklafalát rengeteg véset, szövegrészletet, rajz fedi. Ezek korát sem állapították meg. Mivel a sziklafalba nagyon könnyű vésni, így akár a mai kor látogatói is otthagyhatják nyomukat a falakon.

A turistaútvonalak mentén szépen kiépített pihenők várják a felfedezőket. Minden sziklaüreggel szemben faszerkezetű fedett kis filagóriákat alakítottak ki. Információs táblák és útjelzők szegélyezik a két turistaösvényt.

A terep könnyedén bejárható a kevésbé tapasztalt kirándulók, kisgyermekes családok és a szépkorúak számára is. Ottjártunkkor, egy eléggé meleg augusztusi hétköznap délelőttön is számos családdal, baráti társasággal találkoztunk az alsó tagozatos gyermektől a nyugdíjas nagyszülőkig bezáróan.

Teszér a szlovák–magyar államhatártól alig huszonöt kilométerre fekszik, Gyűgy fürdőváros közelében. Érdemes akár csak pár órás felfedezést tenni a községbe és annak határába.

Pásztor Péter/Felvidék.ma