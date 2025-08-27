Gördülő Opera Dunaszerdahelyen

Dunaszerdahelyre érkezik a Gördülő Opera turné. Szeptember 5-én pénteken Gaetano Donizetti A csengő című vígoperáját mutatják be a Magyar Állami Operaház előadásában a Dunaszerdahelyi Városi Szabadidőparkban.

Mit tegyünk, ha épp egy szerelmes éjszakai órán megszólal a csengő? Aztán még egyszer megszólal, és még egyszer, és még egyszer?

Gaetano Donizetti a rá jellemző bravúros humorral tárja elénk ezt a kínos helyzetet, és megmutatja, hogyan lehet némi furfang és álruha segítségével a nemkívánatos férjet távol tartani hitvesi ágyától

– olvasható a darab ismertetőjében a Magyar Állami Operház hivatalos oldalán.

Mint tovább folytatják: „A csengő című Donizetti-vígopera a nápolyi Teatro Nuovo színház egy különösen nehéz időszakában született. 1836-ban mutatták be, amikor is a zeneszerző – és ez esetben egyben szövegíró – a színház igazgatójának és művészeinek szeretett volna segíteni a kolerajárvány és az anyagi gondok okozta nehézségekben. Ez sikerült is, ráadásul új műve pillanatokon belül hihetetlen népszerűségnek örvendett szerte Európában.”

Az évek során történtek változások a darabban, például az eredetileg prózai dialógusokból recitativók lettek, és a rendkívül komikusnak ható, ám kevéssé érthető nápolyi dialektust, melyet a buffó szereplő beszélt, a komponista engedélyével „lefordították” olaszra.

A Gördülő Opera turné keretében látható produkció Toronykőy Attila, az OPERA rendezőjének elgondolása szerint készült.

A Gördülő Opera a Magyar Állami Operaház nyári országjáró turnéja, melynek keretében szabadtéri előadásként adják elő az említett vígoperát. Az állomások között anyaországi és külhoni települések is vannak.

Az ingyenes előadásra szeptember 5-én, pénteken 19.00 órai kezdettel kerül sor Dunaszerdahelyen.

Kedvezőtlen időjárás esetén az előadás elmarad.

