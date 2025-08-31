Testvértelepülési Találkozó Ipolynyéken – képekben

Augusztus utolsó hétvégéjén szervezték meg Ipolynyéken a hagyományos szüreti fesztivált. Az idei esztendőben a rendezvényfolyam keretei között tartották meg a Nyék falvak találkozóját és emlékeztek meg a Zsombó településsel kötött testvértelepülési szerződés kerek évfordulójáról is.

Augusztus 30-án a Nyéki falvak találkozójának 20. évfordulóján felavatták Hrubík Béla alkotta emlékkaput. Emellett az Ipolynyék és Zsombó testvértelepülési szerződés aláírásának jubileuma alkalmából faragott emlékkönyvet lepleztek le a templom előtti parkban.

Délután a hagyományos Ipolynyéki Szüreti Fesztivál várta az érdeklődőket.

A részletes beszámoló ITT olvasható.

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma