Képriport

Testvértelepülési Találkozó Ipolynyéken – képekben

Pásztor Péter
Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Augusztus utolsó hétvégéjén szervezték meg Ipolynyéken a hagyományos szüreti fesztivált. Az idei esztendőben a rendezvényfolyam keretei között tartották meg a Nyék falvak találkozóját és emlékeztek meg a Zsombó településsel kötött testvértelepülési szerződés kerek évfordulójáról is.

Augusztus 30-án a Nyéki falvak találkozójának 20. évfordulóján felavatták Hrubík Béla alkotta emlékkaput. Emellett az Ipolynyék és Zsombó testvértelepülési szerződés aláírásának jubileuma alkalmából faragott emlékkönyvet lepleztek le a templom előtti parkban.

Délután a hagyományos Ipolynyéki Szüreti Fesztivál várta az érdeklődőket.

A részletes beszámoló ITT olvasható.  

A szerző felvételei. 

Pásztor Péter/Felvidék.ma

Szent Istvánra emlékeztek a prágai magyar katolikusok

