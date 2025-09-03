Šutaj Eštok üzenete von der Leyennek: szlovák katonák nem mennek Ukrajnába

A szlovák katonák bevetéséről nem a brüsszeli bürokraták fognak dönteni, jelentette ki a közösségi médiában közzétett videójában Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter, a Hlas-SD elnöke, hangsúlyozva, hogy Szlovákia szuverén, független állam. Ezzel Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének azon kijelentésére reagált, miszerint Európa egy „meglehetősen részletes tervet” készít elő többnemzetiségű egységek Ukrajnába küldéséről a háború utáni biztonsági garanciák részeként.

„Hangsúlyozni szeretném, hogy szlovák katonák nem mennek Ukrajnába. Amíg a kormány tagjai vagyunk, egy ilyen döntést nem fogunk jóváhagyni, ezt nem fogjuk megengedni” – jegyezte meg Šutaj Eštok. Meggyőződése, hogy a szlovák katonák fegyverrel a kézben, habozás nélkül megvédenék az országukat, amennyiben Szlovákiát megtámadnák. Szerinte azonban

nem fordulhat elő, hogy ukrán lövészárkokban áldozzák az életüket idegen geopolitikai érdekekért.

A Hlas vezetője szerint a szlovák katonák feladata Szlovákia és polgárai biztonságának védelme. „Szlovákia jövőjéről a szlovák kormány és a szlovák parlament fog dönteni. Senki más nem fog dönteni rólunk, főleg nem olyan kérdésekben, amelyek kizárólag a mi hatáskörünkbe tartoznak” – jelentette ki.

Ursula von der Leyen a Financial Timesnak adott interjújában kijelentette, hogy Európa egy „meglehetősen részletes tervet” készít elő többnemzetiségű csapatok Ukrajnába küldésére vonatkozóan a háború utáni biztonsági garanciák részeként, mely garanciákat az Egyesült Államok is támogatná katonai kapacitásaival.

A lap információi szerint ez várhatóan több tízezer európai katonát jelent, akiket az Egyesült Államok látna el parancsnoki és irányítási rendszerekkel, hírszerző és megfigyelési kapacitással. A megállapodás állítólag a múlt hónapban született meg Trump amerikai, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az európai államok képviselőinek találkozóján.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk