Szorosabbra fűzték a kínai–szlovák kapcsolatokat

Robert Fico (Smer-SD) szlovák kormányfő csütörtökön Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozott Pekingben. A kormányfő szerint szorosabbá váltak a kínai–szlovák kapcsolatok, Szlovákia pedig aktív szerepet kezd játszani Kína és az EU viszonyán belül is. A kínai elnök kijelentette, hogy európai útja során Szlovákiába is ellátogat. A TASR hírügynökséget a Kormányhivatal sajtóosztálya tájékoztatta.

Együttműködést ígért a kínai ritkaföldfémek és ásványok Szlovákiába történő exportjának engedélyezésében. Ezek a fémek a kormányfő szerint a szlovák ipar működéséhez szükségesek. Fico reméli, hogy a kínai Gotion akkumulátorgyártó vállalat befektetése után a kínai kormány további kínai befektetőket is támogatni fog abban, hogy Szlovákiába jöjjenek.

A kormányfő üdvözölte, hogy a szlovák turisták 2026-ban is vízum nélkül utazhatnak Kínába. „Bízom benne, hogy hamarosan megvalósul a szlovák kulturális intézet bemutatkozása Pekingben és a kínai kulturális intézeté Pozsonyban” – jelentette ki a kormányfő.

Fico és a kínai elnök Ukrajnáról és a nemzetközi közösség reformjáról tárgyalt, valamint mindketten értékelték a második világháború végének 80. évfordulója alkalmából szervezett szerdai (szeptember 3.) rendezvény hatását is, amelyen több mint 20 világvezető vett részt Pekingben, köztük Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető.

„Megismételtem, hogy míg mások talán a katonai parádé megrendezését tartják fontosnak, én személyesen a tegnap elhangzott politikai üzeneteket tartom lényegesnek. Ezeket nem lehet figyelmen kívül hagyni vagy ignorálni. Az EU tagállamainak miniszterelnökei annyiszor dughatják a fejüket homokba, ahányszor csak akarják.

Az EU ma a rövidlátó világpolitikai hozzáállása és önimádata miatt nemhogy a második, hanem talán már a harmadik mellékvágányon van”

– jelentette ki a miniszterelnök.

Fico kedd (szeptember 2.) óta Kínában van, ahol Putyin orosz elnökkel is kétoldalú találkozón vett részt. Szerdán ünnepi katonai parádén volt. Találkozott Alekszandar Vucsics szerb és Luong Cuong vietnami elnökkel is. Programja zárásaként részt vesz a Han Cseng alelnök által szervezett vacsorán. Miután visszatért Szlovákiába, a kormányfő Kelet-Szlovákiába, majd onnan Ungvárra utazik, ahol Zelenszkijjel és Julija Szviridenko ukrán kormányfővel fog tárgyalni.

TASR/Felvidék.ma