Fico a kínai útja után Zelenszkijjel találkozik

Robert Fico (Smer-SD) szlovák kormányfő megerősítette, hogy pekingi látogatása során kétoldalú találkozóra kerül sor Hszi Csin-ping kínai elnökkel, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és másokkal. A pekingi útja után, csütörtökön (szeptember 4.) Kelet-Szlovákiába látogat, hogy pénteken (szeptember 5.) Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozzon. Fico erről a közösségi oldalán tájékoztatott.

„Ha – a háború áldozatai előtti tiszteletadás mellett – van esély arra, hogy a világ vezetőivel találkozzam, ki kell használni. Olyan vezetők lesznek ott, akik több milliárd embert képviselnek. Olyan országok vezetői lesznek ott, akiknek saját véleményük van. Ezek talán helyesek, talán helytelenek. De meg kell őket hallgatni, és tiszteletben kell tartani” – jelentette ki Fico azt is hozzátéve, hogy az EU képviselőit időben tájékoztatta az útjáról. Hozzátette: Juraj Blanár (Smer-SD) külügyminiszter egyeztetett erről Kaja Kallas uniós külügyi főképviselővel.

A Miniszterelnéki Hivatal közlése szerint a kormányfő hétfő este utazott Kínába. Putyinnal kedden találkozik (szeptember 2.).

A kormányfő szerdán (szeptember 3.) vesz részt a második világháború befejezésének 80. évfordulójával kapcsolatos ünnepségeken. A háború áldozatainak koszorúval tiszteleg a pekingi Mennyei béke téren lévő emlékműnél. „Robert Fico szeptember 4-én, csütörtökön tárgyal Hszi-Csin-ping kínai elnökkel” – közölte a Miniszterelnöki Hivatal sajtóosztálya.

Fico elmondása szerint sajnálja, és nem érti, miért csak Szlovákia képviselteti magát Pekingben az EU tagországai közül. „Új világrend alakul, új szabályok egy többpólusú világban, új erőegyensúly, amely a világ stabilitása szempontjából kulcsfontosságú. Az ilyen találkozókon való részvétel a dialógus támogatását jelenti. Nem játszhatjuk a sértődött kisgyereket. Márpedig valahogy így viselkednek az EU képviselői” – jelentette ki a szlovák kormányfő.

Fico azért fogadta el a meghívást a második világháború befejezésének 80. évfordulójára Kínába, mert a fasizmus elleni harc minden áldozatát tiszteli.

„Ezért álltam tisztelettel a moszkvai, a normandiai és a washingtoni emlékmű előtt is. Ezen a héten Peking kerül sorra, mert elsősorban a volt Szovjetunió és a mai Kína népei viselték a második világháború legnagyobb terheit. Nem vagyok hajlandó szemet hunyni a valóság előtt, és eltorzítani a múltat” – tette hozzá.

A kormányfő elutasítja az ellenzék azon állításait, melyek szerint a kínai útjával a konszolidációról szóló vita elől menekül. Mint elmondta, a Zelenszkijjel való találkozást követően Ladislav Kamenický (Smer-SD) pénzügyminiszterrel fog tárgyalni, aki „pontosan tudja, hogy mit kell tennie a konszolidációval a héten”.

tasr/Felvidék.ma