Ágcsernyőben zajlott a XXVIII. Bodrogközi Népművészeti Fesztivál

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából, a Csemadok Királyhelmeci Területi Választmánya, a Bodrogközi és Ung-vidéki Közművelődési Intézet, valamint Ágcsernyő község szervezésében szeptember 7-én, vasárnap került sor a XXVIII. Bodrogközi Népművészeti Fesztiválra.

A fesztiválnak Ágcsernyő közösségi házának udvara adott otthont. A rendezvényen a Bodrogköz népművészeti csoportjai léptek színpadra – néptánccal, népzenével és a térség gazdag hagyományvilágát bemutató előadásokkal elevenítették fel a bodrogközi kulturális örökséget. A fesztivál ezúttal is a közösség összetartozását erősítette, és lehetőséget nyújtott arra, hogy a résztvevők együtt ünnepeljék a magyar népművészet időtálló értékeit. Kiemelt figyelmet kapott a fiatalabb generáció bevonása, akik így közelebb kerülhettek a népzene és néptánc világához.

Köteles László, a Csemadok Országos alelnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd Kopasz József, a Tőketerebesi Területi Választmány elnöke mutatta be a rendezvényt, amelynek gondolata épp 29 évvel ezelőtt fogalmazódott meg a szervezőkben.

Mint mondta, a fesztivál célja, hogy a bodrogközi népművészeti csoportok felléphessenek és bemutathassák tudásukat. Az eredetileg Kisgéresen megvalósuló nyárbúcsúztató rendezvény hamar hagyománnyá vált a régióban, majd néhány év elteltével a Csemadok Országos Elnöksége a kiemelt rendezvények sorába sorolta. Azóta már nemcsak bodrogközi, de Ung-vidéki, alsó-bodrogközi, Kassa-vidéki népművelő csoportok, sőt már Nyíregyházáról érkező csoportok is bemutatkoztak, felléptek.

A választmányi elnök megjegyezte, idővel úgy alakult, hogy évről évre más bodrogközi település adott otthont a rendezvénynek, amelyet megszerveztek már Nagytárkányban, Borsiban, Zétenben. Idén pedig az ország legkeletibb településén, Ágcsernyőben kerül megrendezésre. Az idei rendezvény különlegessége, hogy a Bíborpiros szép rózsa országos népzenei verseny válogatójára is sor került.

Berényi János, a Kassai Konzulátus beosztott diplomatája ünnepi köszöntőjében úgy fogalmazott, ez a nagy múltra visszatekintő művészeti seregszemle egyszerre szolgálja a közösség erősítését és a közös kulturális hagyomány és örökség bemutatását is. „A Csemadok országos rendezvénysorozatának ezen kiemelkedő eseménye teret biztosít nemcsak a hazai, hanem a távolabbi régiók és külföldi csoportok bemutatkozására is. Az ilyen és ehhez hasonló kulturális programok és fesztiválok a határon túli közösségek életében különösen fontosak, egy nemzeti közösség összetartozását és az anyaországhoz való kötődést jelzik a szűkebb és tágabb környezet számára” – fogalmazott. Mint mondta, a hagyományok őrzése és ápolása, továbbadása kiemelten fontos feladatunk, hiszen ez a megmaradásunk egyik fő pillére, ennek érdekében azonban fontos a megújulás és a fiatal felnövekvő generációk érdeklődésének felkeltése és bevonása is a programokba. Ez utóbbi a fennmaradás egyik legfontosabb záloga. A köszöntők sorát Szivolics Mária, Ágcsernyő polgármestere zárta. A Bodrogközi Népművészeti Fesztiválon Nagykaposról, Zetényből, Imregből, Nagytárkányból, Királyhelmecről, Szirénfalváról, Ladmócról, Kisgéresről, Bélyről, Battyánról és Bacskáról érkeztek fellépők.

A rendezvény Magyarország Kormánya támogatásával, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának, a Bethlen Gábor Alapkezelőnek és a KULT Minor – Kisebbségi Kulturális Alapnak a közreműködésével valósult meg.

Takács István felvételei

Takács István/SZE/Felvidék.ma